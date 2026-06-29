Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បើកសម្ពោធផ្សារកាបូនក្នុងប្រទេសវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ផ្សារភាគហ៊ុនហាណូយ (HNX) បានបើកសម្ពោធផ្សារកាបូនក្នុងស្រុក ដែលជាលើកទីមួយហើយដែលវៀតណាមបាននាំយកកូតាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងឥណទានកាបូនទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មតែមួយ។
គណៈប្រតិភូចុចប៊ូតុងដើម្បីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃផ្សារឥណទានកាបូន។ រូបថត៖ daibieunhandan.vn

ព្រឹត្តិការណ៍នេះជំរុញការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប និងបង្កើតឧបករណ៍ទីផ្សារបន្ថែមដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ លោកស្រី វូ ធី ចាន់ភឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការមូលបត្ររដ្ឋ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«ជាពិសេស ដើម្បីសម្រួលដល់សហគ្រាសនានាក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តន៍សាកល្បងរហូតដល់ចុងឆ្នាំ ២០២៨ រដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយសារាចរណ៍ណែនាំលេខ ២៩ ដែលចែងថា ផ្សារភាគហ៊ុនវៀតណាម ផ្សារភាគហ៊ុនហាណូយ និងសាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើនិងទូទាត់មូលបត្រវៀតណាម នឹងមិនគិតថ្លៃសេវាកម្មលើការផ្លាស់ប្តូរកាបូនក្នុងស្រុកនោះទេ។ នេះគឺជាគោលជំហរជាក់ស្តែងមួយដែលបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសហគមន៍ធុរកិច្ច រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមចូលរួមទីផ្សារ និងលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសឱ្យអនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន នវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព»។

ការដាក់ឱ្យដំណើរការផ្សារកាបូនក្នុងស្រុក គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារកាបូននៅវៀតណាម; រួមចំណែកដល់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិលើការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរបៃតង អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប ហើយបង្កើតឧបករណ៍ទីផ្សារបន្ថែមដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ

ដោយប្រព្រឹត្តយ៉ាងរស់រវើកក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ ទីវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាមលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា នៅសង្កាត់ផានរ៉ាង ខេត្តខាញ់ហ័រ ដោយបញ្ចប់ជួរសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វិសេសវិសាល របស់ជនជាតិចាមមកពីខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន៧នៅទូទាំងប្រទេស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top