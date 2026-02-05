ព័ត៌មាន
បើកសម្ពោធកន្លែងលើកតម្កើងទំនិញវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនូវសារ "ប្រជាជន វៀតណាមផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រើប្រាស់ទំនិញវៀតណាម" ក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅ។
ការតាំងបង្ហាញនិងកន្លែងផ្សាយផ្ទាល់ “កម្លាំងរស់នៃទំនិញវៀតណាម" ត្រូវបានរចនាឡើងតាមទិសទំនើប ដែលបង្កើតលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជន និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងការទស្សនា ស្វែងយល់ និងទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់។ លោក ត្រឹន ហ៊ុវ លីញ ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារក្នុងស្រុក ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា៖ “ឆ្នាំនេះ យើងនឹងដំណើរការកម្មវិធីនេះ ដោយសង្ឃឹមថា នឹងមានម៉ាកយីហោប្រហែល ១០០ ដែលតំណាងឱ្យផលិតផលដែលពិតជា “ផលិតនៅវៀតណាម” ១០០% ដែលតំណាងឱ្យមោទនភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុង មានវប្បធម៌ អត្តសញ្ញាណ អត្ថន័យ និងតម្លៃសមរម្យ។ យើងត្រូវតែឧបត្ថម្ភ ទាំងការអភិរក្ស និងការដាក់នៅទីតាំងកណ្តាលសម្រាប់ម៉ាកយីហោវៀតណាម; រក្សាទីតាំងលក់សម្រាប់ទំនិញវៀតណាមគឺមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់”។
ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពផ្សាយផ្ទាល់ អ្នកទស្សនាអាចទិញទំនិញដោយផ្ទាល់នៅទីកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងជាក់ស្តែងក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើវិធីទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់តាមរយៈ VietQR ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ទំនើប សុវត្ថិភាព និងមានតម្លាភាព៕