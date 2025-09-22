Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បើកមហោស្រពស្រាបៀរដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក Oktoberfest

ជាមួយនឹងពិធីបើកកេសស្រាបៀរដំបូងគេ តាមប្រពៃណីអាល្លឺម៉ង់ និងការប្រកាសថា “កំប៉ុងស្រាបៀរត្រូវបានបើកហើយ” របស់លោក Dieter Reiter អភិបាលក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ពិធីបុណ្យស្រាបៀរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក Oktoberfest លើកទី ១៩០ បានបើកជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា។

លោក Christian Scharpf ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំ Oktoberfest បាននិយាយថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ Oktoberfest នឹងមានសកម្មភាពថ្មីៗជាច្រើន ហើយនៅឆ្នាំនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានរថភ្លើងខ្មោចទៅទស្សនាតំបន់ Wiesn ចាស់ ហើយកន្លែងសង្កេតការណ៍ Skylift មានកម្ពស់ជាង ៧០ ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទាំងមូល។ លើសពីនេះ នៅឆ្នាំនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំក៏បានណែនាំតំបន់ "ស្រាបៀរសិប្បកម្ម" ជាមួយនឹងស្រាបៀរប្លែកៗ ពីរោងចក្រស្រាបៀរតូចៗនៅ Bavaria ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទស្សនា។

Oktoberfest គឺជាពិធីបុណ្យស្រាបៀរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក ដែលប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ពិធីបុណ្យស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់នេះទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាមធ្យម ៦ លាននាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ (ច្រើនជាង ៤ ដងនៃចំនួនប្រជាជនទីក្រុង Munich)

មហោស្រព Oktoberfest ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងមានរយៈពេលជាងពីរសប្តាហ៍ ដោយបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាយប់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមមហោស្រពតន្ត្រី "V Fest - Vietnam Today" ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិ (Dong Anh-ហាណូយ)។
