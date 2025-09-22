ព័ត៌មាន
បើកមហោស្រពស្រាបៀរដ៏ធំបំផុតលើពិភពលោក Oktoberfest
លោក Christian
Scharpf ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំ Oktoberfest បាននិយាយថា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ Oktoberfest នឹងមានសកម្មភាពថ្មីៗជាច្រើន
ហើយនៅឆ្នាំនេះ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានរថភ្លើងខ្មោចទៅទស្សនាតំបន់ Wiesn ចាស់ ហើយកន្លែងសង្កេតការណ៍ Skylift មានកម្ពស់ជាង
៧០ ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងទាំងមូល។ លើសពីនេះ នៅឆ្នាំនេះ
គណៈកម្មាធិការរៀបចំក៏បានណែនាំតំបន់ "ស្រាបៀរសិប្បកម្ម"
ជាមួយនឹងស្រាបៀរប្លែកៗ ពីរោងចក្រស្រាបៀរតូចៗនៅ Bavaria ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍សម្រាប់អ្នកទស្សនា។
Oktoberfest
គឺជាពិធីបុណ្យស្រាបៀរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក
ដែលប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។
ពិធីបុណ្យស្រាបៀរអាល្លឺម៉ង់នេះទាក់ទាញអ្នកទស្សនាជាមធ្យម ៦
លាននាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ (ច្រើនជាង ៤ ដងនៃចំនួនប្រជាជនទីក្រុង Munich)។