Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បើកមហោស្រពកីឡាទីក្រុងហូជីមិញ

នៅយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា មហោស្រពកីឡាទីក្រុងហូជីមិញលើកដំបូងបានបើកជាផ្លូវការដោយមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដោយប្រមូលផ្តុំអត្តពលិកប្រមាណ ១០,០០០នាក់។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មានគណៈប្រតិភូចំនួន ១៦៨ក្រុម ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រភេទកីឡាចំនួន ៤៤ ជាមួយនឹងវិញ្ញាសាចំនួន ៨៣២ ដែលជាការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់មហោស្រពកីឡាទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០២៦។
អត្តពលិកឆ្នើមៗនៅទីក្រុងហូជីមិញ ដង្ហែភ្លើងគប់ទៅកាន់តំបន់ពិធី។ រូបថត៖ VOV

ពិធីបើកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឱឡារិក ដោយ​មានការសម្ដែងសិល្បៈ វប្បធម៌ និងការសម្ដែងម៉ូតូដ៏វិសេសវិសាល។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ លោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង បានឲ្យ​ដឹងថា មហោស្រពកីឡាទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមាន​ទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការលើកកម្ពស់ចលនា​ ហ្វឹកហាត់កាយសម្បទា តាមគំរូរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍកីឡាមាន​ស្នាដៃឆ្នើមក្នុងទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ៖ «ពីមហោស្រពនេះ យើងនឹងបន្តលើកកម្ពស់ចលនាហ្វឹកហាត់កាយសម្បទាបន្ថែមទៀត លើកកម្ពស់​សុខភាព និងកសាងពលរដ្ឋទីក្រុងហូជីមិញឲ្យ​អភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយ ស្វាហាប់ ឬទ្ធានុភាព និងមានមហិច្ឆតា។ តាមនោះ នឹងបំពេញតម្រូវការនៃការកសាង និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងហូជីមិញនៅក្នុងយុគសម័យថ្មី»។

មហោស្រពកីឡាទីក្រុងហូជីមិញលើកទី ១ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦។ ក្នុង​មហោស្រពកីឡា​នេះ ទីក្រុងហូជីមិញនឹងជ្រើសរើសអត្តពលិកល្អបំផុតដើម្បីចូលរួមក្នុងមហោស្រពកីឡាទូទាំងប្រទេសលើកទី ១០ ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហូជីមិញនៅចុងឆ្នាំនេះ៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បង្កើតជាបន្ទាន់នូវបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រនិងផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រ

ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតជាបន្ទាប់នូវបញ្ជីបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ និងផលិតផលយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយមានសារសំខាន់ដោយផ្ទាល់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top