ព័ត៌មាន

បើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៨០

នាថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី ៨០ (UNGA-៨០) បានបើកជាផ្លូវការនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉ក (សហរដ្ឋអាមេរិក)។

សម័យប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ THX/TTXVN

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Annalena Baerbock បានស្បថចូលកាន់តំណែងជាប្រធានថ្មីនៃមហាសន្និបាតលើកទី ៨០ ដោយហេតុនេះក្លាយជាប្រធានវ័យក្មេងបំផុត (អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ) សម្រាប់មុខតំណែងនេះ។

ចំណុចកំពូលរបស់ UNGA-៨០ គឺជាសប្តាហ៍កម្រិតខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង ១៩៣។ UNGA-៨០ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសដែលអង្គការពហុភាគីដ៏ធំបំផុតនៅលើភពផែនដីប្រារព្ធខួបលើកទី ៨០ របស់ខ្លួន ហើយនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមបែបប្រពៃណីក៏ដូចជាទើបលេចចេញ។ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិរំពឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី ៨០ ដែលជាស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់កំណែទម្រង់អង្គការឆ្ពោះទៅរកភាពរហ័សរហួន ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងការឆ្លើយតបកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះតម្រូវការសកល៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ពង្រឹង​ការទូត​ប្រជាជន​តាម​រយៈ​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត​រឿង ភ្លៀងក្រហម

ពង្រឹង​ការទូត​ប្រជាជន​តាម​រយៈ​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​ភាពយន្ត​រឿង “ភ្លៀងក្រហម“

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) សហភាពអង្គការមិត្តភាពទីក្រុង ហូជីមិញ (HUFO) នាយប់ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា បានរៀបចំការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរឿង "ភ្លៀងក្រហម" សម្រាប់ស្ថានកុងស៊ុលនៅទីក្រុង និងនិស្សិត ឡាវ និងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សាក្នុងទីក្រុង។
