ព័ត៌មាន
បើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៨០
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ Annalena Baerbock បានស្បថចូលកាន់តំណែងជាប្រធានថ្មីនៃមហាសន្និបាតលើកទី ៨០ ដោយហេតុនេះក្លាយជាប្រធានវ័យក្មេងបំផុត (អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ) សម្រាប់មុខតំណែងនេះ។
ចំណុចកំពូលរបស់ UNGA-៨០ គឺជាសប្តាហ៍កម្រិតខ្ពស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ដោយមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំង ១៩៣។ UNGA-៨០ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសដែលអង្គការពហុភាគីដ៏ធំបំផុតនៅលើភពផែនដីប្រារព្ធខួបលើកទី ៨០ របស់ខ្លួន ហើយនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមបែបប្រពៃណីក៏ដូចជាទើបលេចចេញ។ អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិរំពឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី ៨០ ដែលជាស្ថាប័នបង្កើតគោលនយោបាយសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់កំណែទម្រង់អង្គការឆ្ពោះទៅរកភាពរហ័សរហួន ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងការឆ្លើយតបកាន់តែប្រសើរឡើងចំពោះតម្រូវការសកល៕