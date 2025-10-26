ព័ត៌មាន
បើកពិព័រណ៍សរទរដូវលើកដំបូង - ២០២៥៖ ដំណើរនៃការតភ្ជាប់ សមាហរណកម្មនិងវិបុលភាព
ពិព័រណ៍សរទរដូវលើកដំបូង - ឆ្នាំ ២០២៥ មានប្រធានបទ “តភ្ជាប់មនុស្សជាមួយផលិតកម្ម និងអាជីវកម្ម” ដោយមានការចូលរួមពីខេត្ត/ក្រុងចំនួន ៣៤ ជាមួយនឹងសហគ្រាស ចំនួន ២៥០០ របស់វៀតណាមនិងសហគ្រាសប្រហែល ១០០ មកពីតំបន់អឺរ៉ុប ដូចជា៖ បារាំង បែលហ្ស៊ិក ហូឡង់ អូទ្រីស ស្វីស អូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ ... និងប្រទេសដទៃទៀតមកពីអាស៊ី ដូចជា៖ ចិន ឥណ្ឌា និងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន។ នៅលើផ្ទៃដីជាង ១៣០.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ពិព័រណ៍នេះមានស្តង់ជាង ៣.០០០ស្តង់ ជាមួយនឹងមុខទំនិញជាច្រើនប្រភេទ ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញ ដូចជា៖ ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ ឧស្សាហកម្មស្រាល ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា ផលិតផលកសិកម្ម អាហារកែច្នៃ សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញប្រើប្រាស់...។
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើក នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញ ជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា ពិព័រណ៍សម្រេចបាន "ចំណុចល្អបំផុតចំនួន ៦"៖ ទ្រង់ទ្រាយធំបំផុត; ទីកន្លែងទំនើបបំផុត; ផលិតផលចម្រុះបំផុត; គុណភាពខ្ពស់បំផុត; សកម្មភាពទាក់ទាញបំផុត; គោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តល្អបំផុត។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ "ពិព័រណ៍នេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើក និងគួរឱ្យជឿជាក់នៃផ្នត់គំនិតធ្វើសមាហរណកម្ម សមត្ថភាពលេចធ្លោ សេចក្តីប្រាថ្នាដ៏លេចធ្លោ និងឋានៈសហសម័យរបស់ប្រទេសជាតិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃស្មារតីសាមគ្គីភាព ភាពច្នៃប្រឌិត ការតាំងចិត្តខ្ពស់ ការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏អស្ចារ្យ និងសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លា។ ពិព័រណ៍នេះក៏ជាស្ពានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាម ដើម្បីពង្រឹងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងទទួលការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ជាពិសេសក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ សេដ្ឋកិច្ចចែករំលែក សេដ្ឋកិច្ចពុទ្ធិ ដែលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ១០០ ឆ្នាំពីរគឺ សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានសន្តិភាព វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល”។ ស្តង់នៅក្នុងពិព័រណ៍ត្រូវបានរៀបចំជា ៥ តំបន់រងតាមប្រធានបទ រួមមាន៖ តំបន់ "សរទរដូវវិបុលភាព" ដែលបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងទំនិញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម; តំបន់ "សរទរដូវគ្រួសារ" ណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រើប្រាស់ ទំនិញដែលមានម៉ាកល្បីៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធលក់រាយ និងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ផលិតផល និងសម្ភារៈសង្ហារឹម លំនៅដ្ឋាន; តំបន់ "សរទរដូវវៀតណាម - ពណ៌និងក្លិនក្រអូបនៃសរទរដូវ" បង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប្រចាំនៃតំបន់នីមួយៗ; តំបន់ "លក្ខណៈល្អផូរៀងនៃសរទរដូវទីក្រុងហាណូយ" ណែនាំផលិតផលឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំ ផលិតផល OCOP ផលិតផលភូមិសិប្បកម្ម; បង្ហាញទេសភាពខ្នាតតូច និងគំរូច្នៃប្រឌិតរបស់ទីក្រុងហាណូយ; និងតំបន់ "លក្ខណៈផូរផងនៃវប្បធម៌វៀតណាម" ណែនាំ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មផលិតផលប្រចាំនៃឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ចំនួន ១២។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា “ពិព័រណ៍សរសរទរដូវលើកដំបូង ឆ្នាំ ២០២៥ មិនត្រឹមតែបើកចេញឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់ការតភ្ជាប់រវាងអាជីវកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់ រវាងវៀតណាម និងពិភពលោក រវាងប្រជាជន និងផលិតកម្ម និងអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត កន្លែងនេះនឹក្លាយជាកន្លែងសម្រាប់ “បំផុសភាពច្នៃប្រឌិត - បំភ្លឺបញ្ញា - ការផ្លាស់ប្តូរ ការរៀនសូត្រ - បញ្ជាក់ពីភាពក្លាហាន - ផ្សព្វផ្សាយមោទនភាព” និងស្មារតីនៃ “រដ្ឋស្ថាបនា សហគ្រាសត្រួសត្រាយផ្លូវ - កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសាធារណៈ និងឯកជន - ប្រទេសរីកចម្រើន - ប្រជាជនសុភមង្គល”។ យើងសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា ភាពជោគជ័យនៃពិព័រណ៍នឹងបន្ថែមទំនុកចិត្ត ជំរុញសេចក្តីប្រាថ្នា និងជំរុញការតាំងចិត្តដើម្បីនាំប្រទេសឱ្យរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង យកឈ្នះលើកម្ពស់ថ្មី និងបញ្ជាក់ពីតំណែង និងឋានៈរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ”។
ក្នុងរយៈពេល ១១ ថ្ងៃ (ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា) គណៈកម្មាធិការរៀបចំរំពឹងថា នឹងស្វាគមន៍អ្នកទស្សនាជាង ៥០០,០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ពិព័រណ៍នេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេស វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះ៕