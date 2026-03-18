បើកជាផ្លូវការកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនវៀតណាម-ចិនលើកទី១០
គណៈប្រតិភូវៀតណាម
ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់យ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
និងគណៈប្រតិភូចិន ដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ដុង ជុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិន
បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានានៅវៀតណាម (ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា) និងចិន (ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា)។
សកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យនៅខេត្តក្វាងនិញ
រួមមាន៖ ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច និងពិធីជូនដំណើរគណៈប្រតិភូក្រសួងការពារជាតិចិន
នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ម៉ុងកាយ (ខេត្តក្វាងនិញ); ពិធីដាំដើមឈើមិត្តភាព; ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គិលានដ្ឋានមិត្តភាពឃុំ
ហាយសឺន; ការទស្សនាវិទ្យាល័យ ត្រឹនភូ; ការទស្សនាប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែន ត្រាកូ
និងកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងគណៈប្រតិភូទាំងពីរ។
លោកវរសេនីយ៍ឯក
Tran Van Loi ប្រធានការិយាល័យអាស៊ី នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេស
ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា៖
“កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យលើកនេះ
បានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវការយោគយល់រួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរ
និងប្រទេសទាំងពីរអំពីការបន្តជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិឲ្យកាន់តែជាក់ស្ដែងជាងមុន។
ពង្រឹងចំណងមិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព
លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងរវាងកងកម្លាំងការពារព្រំដែន
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ
ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពវៀតណាម និងចិន ដែលរួមចំណែកដល់ការកសាងព្រំដែនសន្តិភាព
មិត្តភាព ស្ថិរភាព សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍”។
មុននោះ សកម្មភាពជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទាំងសងខាងព្រំដែន ដូចជា៖ ការពិនិត្យសុខភាព ព្យាបាលជំងឺនិងការចែកថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជន; ការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាក។ ល៕