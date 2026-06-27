ព័ត៌មាន
បើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្ទះប្រជុំជីវភាពសហគមន៍បង្ការទឹកជំនន់ចំនួន ១០០ ខ្នង
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះរួមមាន លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់យ៉ាង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស; លោក ង្វៀន ថាញ់ងី ប្រធានគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម។
កម្មវិធីវិនិយោគសាងសង់ផ្ទះប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ រួមផ្សំជាមួយនឹងការបង្ការទឹកជំនន់នៅតាមភូមិនិងទីប្រជុំជននានាក្នុងខេត្តដាក់ឡាក់ (ដំណាក់កាលទី ១) មានទុនវិនិយោគសរុបជាង ១៧០ ពាន់លានដុង (ជិត ៦,៥ លានដុល្លារអាមេរិក) សំដៅអនុវត្តន៍ជាក់ស្ដែងនូវគោលជំហររបស់បក្ស និងរដ្ឋ ស្តីពីការបង្កើនសមត្ថភាពបង្ការទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិ ធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននៅចំពោះមុខការវិវឌ្ឍកាន់តែស្មុគស្មាញនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងសុក្រិតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងដែរ។
យោងតាមផែនការ ដំណាក់កាលទី ១ នឹងវិនិយោគសាងសង់ផ្ទះប្រជុំជីវភាពសហគមន៍ រួមផ្សំជាមួយការបង្ការទឹកជំនន់ចំនួន ១០០ ខ្នងនៅក្នុងឃុំ និងសង្កាត់ចំនួន ២៧។ អគារនីមួយៗនឹងមានផ្ទៃក្រឡាប្រើប្រាស់ជាង ៤៤០ ម៉ែត្រការ៉េ រួមមានពីរជាន់ ជាមួយនឹងគ្រឹះបេតុងពង្រឹង ស៊ុមដែករឹងមាំ និងកម្រាលធន់នឹងទឹកជំនន់។ សំណង់នឹងបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការជម្លៀស និងការស្នាក់នៅប្រមូលផ្ដុំរបស់មនុស្សប្រហែល ២០០ នាក់ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន។ គម្រោងទាំងនេះគ្រោងនឹងត្រូវបានសម្រេចមុនថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៦ ដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនរដូវខ្យល់ព្យុះឆ្នាំនេះ៕