ព័ត៌មាន
បើកកម្មវិធី មិត្តភក្តិប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០២៥ នៅខេត្ត Quang Tri
នេះគឺជាកម្មវិធីជំនួយមនុស្សធម៌ និងបណ្តុះបណ្តាលពហុជាតិ ដែលផ្តួចផ្តើមដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមិឆ្នាំ ២០០៤។ កម្មវិធីឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៨-២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ ជាមួយនឹងសកម្មភាពចំនួន ១៣ នៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗចំនួន ៤ ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌/ជំនួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ...។ ថ្លែង មតិក្នុងពិធីនេះ លោក Hoang Nam អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Tri បានឲ្យដឹងថា៖ "Quang Tri - ទឹកដីដែលធ្លាប់ជាសមរភូមិជួរមុខដ៏កាចសាហាវបំផុត ដែលជានិមិត្តរូបនៃការបែងចែក ការបាត់បង់និងការលះបង់ - ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានក្លាយជាកន្លែងដែលយើងរួមគ្នាអនុវត្តកម្មវិធីមិត្តភក្តិប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០២៥។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសារដ៏រឹងមាំផងដែរ៖ ពីអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ យើងរួមគ្នាពូនជ្រុំសន្តិភាព។ ពីបញ្ហាប្រឈមទូទៅ យើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍”។
លោក Marc Evans Knapper ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅ វៀតណាមបានអះអាងថា គម្រោងមនុស្សធម៌ និងស៊ីវិលសំខាន់ៗ រួមទាំងការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយ ការផ្លាស់ប្តូរជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ត និងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងជំរុញការជឿទុកចិត្ត បង្កើនការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក និងធានាភាពជាដៃគូនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជន៕