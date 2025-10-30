ព័ត៌មាន
បារាំងស្វាគមន៍វៀតណាមដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃពិធីបើកការចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាហាណូយ
សេចក្តីប្រកាសបានវាយតម្លៃថា
អនុសញ្ញានេះផ្តល់ឱ្យបារាំង សហភាពអឺរ៉ុប (EU) និងប្រទេសហត្ថលេខីនូវក្របខ័ណ្ឌសកម្មភាពរួម
សំដៅដោះស្រាយការរំលោភបំពានឆ្លងដែន ដែលតម្រូវឱ្យមានការសម្របសម្រួល។
ឯកសារនេះក៏បំពេញបន្ថែមអនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ុយដាប៉ែសនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប តាមនោះ
ពង្រឹងយន្តការអន្តរជាតិសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។
គណៈប្រតិភូបារាំងបានចាត់ទុកថា
អនុសញ្ញានេះអនុញ្ញាតឱ្យអាជ្ញាធរនៃបណ្តាប្រទេស
សម្របសម្រួលកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នា
ក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលដល់ការចាប់ខ្លួន ការធ្វើបត្យាប័ន
និងការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតនៅគ្រប់ទីកន្លែង។
បេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអនុវត្តអនុសញ្ញាហាណូយ ដោយមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត៕