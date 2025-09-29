Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បរិយាកាសសប្បាយអ៊ូអរនៃពិធីបុណ្យសែនដូនតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរ

ពិធីបុណ្យសែនដូនតា គឺជាពិធីបុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យដ៏ធំបំផុតទាំងបីប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរ រួមជាមួយនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី និងពិធីបុណ្យអកអំបុក។ ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនេះ ប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃ ឧទ្ទិសដល់បុព្វការីជន ច្រៀងរាំតាមប្រពៃណី និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍ជាច្រើន។

ឆ្នាំនេះពិធីបុណ្យ សែនដូនតា បានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១-២៣ ខែកញ្ញា) ប៉ុន្តែជិតកន្លះខែមុន បរិយាកាសមានភាពសប្បាយអ៊ូអរយ៉ាងខ្លាំងហើយ។ នៅតាមវត្តខ្មែរនៅ Can Tho, Ca Mau, An Giang និង Vinh Long... ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅវត្ត ថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធ និងយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃ។ ពិធីបុណ្យសែនដូនតា មិនត្រឹមតែជាឱកាស ដើម្បីឲ្យកូនចៅ រំលឹកដល់ឬសគល់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបញ្ជាក់ពីប្រពៃណី «ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម» ហើយពូនជ្រុំផែនសាមគ្គីភាពដ៏ស្អិតរមួតក្នុងសហគមន៍ជនជាតិខ្មែរទៀតផង។ លោក ថាច់ ស្រស់ រស់នៅឃុំ Don Chau ខេត្ត Vinh Long បានចែករំលែកថា បរិយាកាសបុណ្យសែនដូនតាឆ្នាំនេះ ពិតជាពិសេសណាស់ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃដើម្បីគ្រួសារជួបជុំគ្នា រំលឹកដល់ដូនតាបុព្វការីជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាក្ដីសប្បាយរីករាយនៃការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាមទៀតផង (ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥)។ 

  ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃ។ (រូបថត៖ Ngoc Tuoi/VOV)  
  ព្រះតេជគុណ Danh Do La នៅវត្ត Dong Tranh ឃុំ Vinh Binh ខេត្ត An Giang។ រូបថត៖ Ngoc Tuoi/VOV  
  អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងសួរសុខទុក្ខព្រះសង្ឃ និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យនានា។ រូបថត៖ Ngoc Tuoi/VOV  
  លោកស្រី Son Thi Si Net (ឆ្វេង) អតីតប្រធានផ្នែកនិពន្ធកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរ - ទូរទស្សន៍វៀតណាមនៅទីក្រុង Can Tho ចែករំលែកជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន VOV។ រូបថត៖ Ngoc Tuoi/VOV  

ក្នុងក្ដីសប្បាយរីករាយនៃការជួបជុំគ្រួសារ ក្នុងសូរសំឡេងតន្ត្រីពិណពាទ្យ ដ៏អ៊ូអរនៅតាមវត្តអារាម ពិធីបុណ្យសែនដូនតាឆ្នាំនេះ ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិខ្មែរកាន់តែប្តេជ្ញាចិត្តថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិ បន្ថែមលើផ្ទាំងគំនូរចម្រុះ និងសម្បូរទៅដោយអត្តសញ្ញាណរបស់សហគមន៍ជនជាតិទាំង ៥៤ នៅប្រទេសវៀតណាម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

