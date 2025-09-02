Báo Ảnh Việt Nam

បន្តជំរុញនិងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនូវភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ចិន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋចិនលោក Xi Jinping នាថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿងនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ទៅចូលរួមពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនពិភពលោកលើលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិយម និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសចិន។

ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿងគឿង ។ រូបថត៖ VNA
 

នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់ចិនលើកដំបូង របស់លោកលឿង គឿង ក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែលឆ្នាំ ២០២៥ ជាឆ្នាំអបអរសាទរខួបលើកទី ៧៥ នៃទំនាក់ទំនងការទូតវៀតណាម-ចិន (១៩៥០-២០២៥)។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ រួមចំណែកវិជ្ជមាននិងល្អប្រសើរនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី បន្ថែមសន្ទុះថ្មីដើម្បីជំរុញការកសាងសហគមន៍ចែក រំលែកអនាគតរួមវៀតណាម-ចិន។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ការចូលរួមក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជំនះលើលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិយមរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម  នៅចិន បន្ថែមលើការបង្ហាញការគោរពពិសេសរបស់វៀតណាមចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី និងទំនាក់ទំនងដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះទេ   ថែមទាំងជាការបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការការពារតម្លៃសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិ ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសដទៃទៀត ដើម្បីការអភិវឌ្ឍ និងវិបុលភាពរួមរបស់ប្រទេស និងប្រជាជនលើពិភពលោក។ ក្រៅពីនោះក៏បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ វៀតណាម ឆន្ទៈរបស់វៀតណាម កម្លាំងរបស់វៀតណាមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនៃកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងនិរន្តរភាពក្នុងយុគសម័យថ្មី ដែលជាយុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម ៕

ភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ រួមទាំងជំរុញនិងសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរ និងបង្កើនសកម្មភាពទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែន។
