ព័ត៌មាន

បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ត្រូវបានពន្យារពេលរយៈពេល៣សប្តាហ៍ទៀត

នៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Truth Social ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសាថា បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់នឹងត្រូវបានពន្យារពេលរយៈពេលបីសប្តាហ៍ទៀត។
បុរសម្នាក់កំពុងត្រួតពិនិត្យរថយន្តរបស់គាត់ ដែលរងការខូចខាតក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមុននោះ ក្នុងអំឡុងពេលបទឈប់បាញ់រវាងក្រុមហេសបូឡា និងអ៊ីស្រាអែល នៅក្នុងសង្កាត់ហូស នៃទីក្រុងទីរ៉ុស ភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ (រូបថត៖ AP/Bilal Hussein)

ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយ ដែលមានការចូលរួមពីអនុប្រធានាធិបតីលោក ជេឌី វ៉ាន់ស៍ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ម៉ាកូ រូប៊ីអូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីបង់ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាមមេដឹកនាំអាមេរិក កិច្ចប្រជុំនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូន ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសលីបង់ ដើម្បីជួយប្រទេសនេះការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហេសបូឡា។

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នា ក្នុងការទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក បេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូ និងប្រធានាធិបតីលីបង់ ចូសេហ្វ អាអូន ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយពណ៌នាថាវាជាកិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ។ លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានបញ្ជាក់ថា លទ្ធភាពនៃការសម្រេចបានសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺខ្ពស់ណាស់ ហើយនោះមិនពិបាកពេកទេ។

ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសថា លោកនឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេ ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងជាមួយអ៊ីរ៉ង់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

វៀតណាមមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការធានាស្ថិរភាពសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេស

វៀតណាមមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការធានាស្ថិរភាពសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេស

យោងតាមលោកស្រី ហ្វាម ធូ ហាំង បណ្តាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវៀត ណាម និងអាជីវកម្មនាំចូល-នាំចេញប្រេងឥន្ធនៈ តែងតែរក្សាជានិច្ច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូបរទេស ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងដែលបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា។
