បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ត្រូវបានពន្យារពេលរយៈពេល៣សប្តាហ៍ទៀត
ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយ ដែលមានការចូលរួមពីអនុប្រធានាធិបតីលោក ជេឌី វ៉ាន់ស៍ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក ម៉ាកូ រូប៊ីអូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីបង់ និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក។ យោងតាមមេដឹកនាំអាមេរិក កិច្ចប្រជុំនេះបានដំណើរការទៅដោយរលូន ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសលីបង់ ដើម្បីជួយប្រទេសនេះការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហេសបូឡា។
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នា ក្នុងការទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក បេនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូ និងប្រធានាធិបតីលីបង់ ចូសេហ្វ អាអូន ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយពណ៌នាថាវាជាកិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ។ លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានបញ្ជាក់ថា លទ្ធភាពនៃការសម្រេចបានសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺខ្ពស់ណាស់ ហើយនោះមិនពិបាកពេកទេ។
ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសថា លោកនឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេ ខណៈពេលដែលបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងជាមួយអ៊ីរ៉ង់៕