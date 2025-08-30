ព័ត៌មាន
បដិវត្តខែសីហា៖ ការបំផុសគំនិតសម្រាប់ដំណើរការបំបាត់អាណានិគមនិយមជាសកល
ជាងមួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋវៀតណាមប្រជាធិបតេយ្យសាធារណរដ្ឋ
ត្រូវបានចាប់បដិសន្ធិ នៅខែតុលាឆ្នាំ ១៩៤៥ នៅមហាសន្និបាតអន្តរអាហ្វ្រិក លើកទី ៥
ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Manchester (ចក្រភពអង់គ្លេស)
ប្រជាជនអាហ្វ្រិកបានធ្វើការទាមទារឯករាជ្យជាផ្លូវការ។ ក្រឡេកទៅមើលឡើងវិញនាគ្រានោះ
លោកបណ្ឌិត Fakhry Labib អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
គណៈកម្មាធិការសាមគ្គីអាស៊ី-អាហ្រ្វិក បានបញ្ជាក់ថា៖
“បដិវត្តខែសីហាបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែសម្រាប់វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលទៀតផង។ ពីសរទៈរដូវឆ្នាំ ១៩៤៥ វៀតណាមបានក្លាយជាទង់ជាតិ
ដែលជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ប្រទេសអាណានិគម និងរងការឈ្លានពាន”។
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
លោក Douglas Jardin អតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅសកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ
ជាអ្នកបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំ ស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមបានវាយតម្លៃថា៖
"បដិវត្តខែសីហា និងឯករាជ្យភាពរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៥ គឺជាគំរូ
និងជាការបំផុសគំនិតសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលអនុវត្តដំណើរការបំបាត់អាណានិគមនិតមនៅពេលក្រោយ
ជាពិសេសប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិន ឬទ្វីបអាហ្រ្វិក
ជាទូទៅគឺនៅអាល់ហ្សេរី យើងអាចមើលឃើញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងចលនាឯករាជ្យនៅវៀតណាម
និងបណ្តាប្រទេសទាំងនេះ"។
មេរៀននៃបដិវត្តន៍ខែសីហានៅមានតម្លៃរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។
យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យ Vladimir Kolotov នាយកវិទ្យាស្ថានហូជីមិញ
សហព័ន្ធរុស្ស៊ីថា លោកប្រធានហូជីមិញបានសិក្សាពីបដិវត្តន៍ជោគជ័យ
និងបរាជ័យផ្សេងៗគ្នាក្នុងពិភពលោក ដើម្បីរៀនពីបទពិសោធន៍
បន្ទាប់មកបានអនុវត្តទ្រឹស្តីនយោបាយរបស់កុម្មុយនិស្តអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងនៅវៀតណាម។
ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនេះ នៅតែមានតម្លៃបំផុតគំនិតក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ន។
ក្រោយរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំបន្ទាប់សរទរដូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ប្រវត្តិវិទូន័រវេស លោក Stein Tonnesson បានសង្ខេបពីភាពរឹងមាំនៃបដិវត្តន៍ខែសីហាជាមួយនឹងសេចក្តីអត្ថធិប្បាយថា “បដិវត្តន៍នេះដែលរួមចំណែកដល់ការផ្លាស់ប្តូរប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់មនុស្សជាតិត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមខែដូចជា បដិវត្តខែកុម្ភៈ (រុស្ស៊ី - ១៩១៧) បដិវត្តខែកក្កដា (បារាំង - ១៩៣០) ឬបដិវត្តខែតុលា (រុស្ស៊ី - ១៩១៧)។ ហើយតាមទស្សនៈរបស់លោករូបនេះ បដិវត្តន៍ខែសីហាអាចប្រៀបធៀបនឹងបដិវត្តន៍ដ៏មហិមានបំផុតក្នុងពិភពលោក ផងដែរ៕