បញ្ញវន្តវៀតណាម ១០ រូបនៅអឺរ៉ុប លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ AI ជាមួយវៀតណាម
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសបែលហ្ស៊ិក និង មហាឌុចឈីនៃលុចសំបួរ - បេសកកម្ម វៀតណាម អមដំណើរសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដឹកនាំនិងសហការរៀបចំឡើង។
កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះរួមមានវគ្គពិភាក្សាស៊ីជម្រៅចំនួនបួន ជាមួយវាគ្មិនជិត ២០ រូបមកពីវៀតណាមនិងអឺរ៉ុប ដោយផ្តោតលើការអនុវត្ត AI ក្នុងវិស័យដែលកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល វេជ្ជសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរ និងជីវបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គទាំងនោះ វាគ្មិនបានចែករំលែកវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើន ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវសហការរវាងវៀតណាម និងអឺរ៉ុប។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាវេទិកាសំខាន់មួយដែលតភ្ជាប់បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ជាពិសេស AI។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សិក្ខាសាលានេះបានបង្ហាញពីតួនាទីដ៏លេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហគមន៍បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប ក្នុងការតភ្ជាប់ចំណេះដឹងអន្តរជាតិ បច្ចេក វិទ្យា និងធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ៕