ព័ត៌មាន

បញ្ញវន្តវៀតណាម ១០ រូបនៅអឺរ៉ុប លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ AI ជាមួយវៀតណាម

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកជំនាញ និងអាជីវកម្មវៀតណាមជាង ១០០ នាក់នៅ បែលហ្ស៊ិក និងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀត បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា សហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី ៧ ខែមីនា ដោយផ្តោតលើការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ។

វាគ្មិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាទទួលបានអំណោយរំលឹកពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំ (រូបថត៖TTXVN)

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសបែលហ្ស៊ិក និង មហាឌុចឈីនៃលុចសំបួរ - បេសកកម្ម វៀតណាម អមដំណើរសហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដឹកនាំនិងសហការរៀបចំឡើង។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះរួមមានវគ្គពិភាក្សាស៊ីជម្រៅចំនួនបួន ជាមួយវាគ្មិនជិត ២០ រូបមកពីវៀតណាមនិងអឺរ៉ុប ដោយផ្តោតលើការអនុវត្ត AI ក្នុងវិស័យដែលកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល វេជ្ជសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរ និងជីវបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គទាំងនោះ វាគ្មិនបានចែករំលែកវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើន ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវសហការរវាងវៀតណាម និងអឺរ៉ុប។ សិក្ខាសាលានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាវេទិកាសំខាន់មួយដែលតភ្ជាប់បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ជាពិសេស AI។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ សិក្ខាសាលានេះបានបង្ហាញពីតួនាទីដ៏លេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហគមន៍បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប ក្នុងការតភ្ជាប់ចំណេះដឹងអន្តរជាតិ បច្ចេក វិទ្យា និងធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អ៊ីរ៉ង់ជ្រើសតាំងមេដឹកនាំកំពូលថ្មី

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកជំនាញអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការជ្រើសតាំង កូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំកំពូល Ayatollah Ali Khamenei គឺលោក Ayatollah Mojtaba Khamenei ឲ្យកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំកំពូលទីបីរបស់ប្រទេសនេះ។
