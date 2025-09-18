ព័ត៌មាន
បញ្ជាក់ពីម៉ាកយីហោទំនិញវៀតណាមក្នុងពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន
អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីបើក
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Mai Van Chinh បានស្នើឡើងខ្លឹមសារចំនួនបីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចិន
រួមមាន៖ បន្តបើកទូលាយទីផ្សារ បន្តជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាប្រទេស; ជំរុញថែមទៀតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនានាក្នុងតំបន់
និងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាឱ្យក្លាយជាចំណុចភ្លឺថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
នៅឯពិព័រណ៍នេះ
វៀតណាមបានចូលរួមដោយមានស្តង់ទំនិញជិត ២០០។
មិនត្រឹមតែទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគុណភាព និងការរចនាប៉ុណ្ណោះទេ
ផលិតផលវៀតណាមជាច្រើនក៏បានគួសសញ្ញាសម្គាល់ដោយមានប្រភពវត្ថុធាតុដើមសុវត្ថិភាព
និងដំណើរការផលិតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ តាមរយៈការចូលរួមពិព័រណ៍នេះ
វៀតណាមមិនត្រឹមតែអះអាងនូវសមត្ថភាពផលិត គុណភាពផលិតផល
និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តពង្រីកទីផ្សារ
នាំទំនិញវៀតណាមឈានឆ្ងាយបន្ថែមទៀតក្នុងតំបន់និងពិភពលោក៕