ព័ត៌មាន
បញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងការតភ្ជាប់អាស៊ាន-រុស្ស៊ី
ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យជុង បានឱ្យដឹងថា កិច្ចប្រជុំកំពូលបានកំណត់ក្របខ័ណ្ឌ និងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ក្នុងដំណាក់កាលថ្មី តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកាហ្សានឆ្នាំ ២០២៦ និងផែនការសកម្មភាពអាស៊ាន-រុស្ស៊ី ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា នេះជាលើកដំបូងដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលត្រូវបានកំណត់ជាសសរស្តម្ភថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដែលបំពេញតាមតម្រូវការធានាសន្តិសុខថាមពល និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ភាគីទាំងពីរ។ ចំណុចលេចធ្លោមួយទៀត គឺការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាន និងរុស្ស៊ីស្តីពីការធ្វើសមា ហរណកម្មអាស៊ី-អឺរ៉ុប ដោយបើកចេញចក្ខុវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាង ក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជា ថាមពល ឡូជីស្ទិក ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងការតភ្ជាប់អន្តរតំបន់។
យោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យជុង ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានបង្ហាញពីខ្លឹមសារវិជ្ជមាននិងបានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងតាមទិសដៅត្រឹមត្រូវ សម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោ និងជំរុញការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវយន្តការ កិច្ចព្រមព្រៀងនានា ជាពិសេសក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ថាមពល ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល៕