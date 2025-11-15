ព័ត៌មាន
បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រលេខ៤ ចាយលេខកូដ QR ដល់អ្នកនេសាទ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
វិធីសាស្រ្តនេះជួយអ្នកនេសាទចូលមើលព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយ អាចរកមើលបានគ្រប់ពេល គ្រប់ទីកន្លែង តាមនោះរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការ ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មនូវការគ្រប់គ្រងការនេសាទ ហើយលើកកំពស់ភាពម្ចាស់ការក្នុង ការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកនេសាទនៅពេលចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅលើសមុទ្រផងដែរ។
បន្ទាប់ពីវគ្គឃោសនា ក្រុមការងារបានទៅកាន់នាវានេសាទនីមួយៗ ដែលចត នៅកំពង់ផែដោយផ្ទាល់ ហើយជួបជាមួយម្ចាស់នាវា ប្រធានក្រុម និងក្រុមនាវិក ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងចលនាឲ្យប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU៕