ព័ត៌មាន
បច្ចេកវិទ្យា DNA និងទិន្នន័យឌីជីថល៖ ពន្លឿនដំណើរការប្រគល់ឈ្មោះជូនយុទ្ធជនពលីវិញ
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវឌ្ឍនភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្គូផ្គង ដោយបើកចេញឱកាសបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រគល់ឈ្មោះជូនយុទ្ធជនពលីវិញ និងនាំពួកគេវិលត្រឡប់មកក្រុមគ្រួសារវិញ។
អនុវត្តន៍ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" ការយកសំណាក DNA កំពុងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅតាមឈាបនដ្ឋានជាច្រើនទូទាំងប្រទេស។ ទន្ទឹមនឹងនោះ មូលដ្ឋានទិន្នន័យ DNA របស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ក៏កំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ។ ក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដើមឆ្នាំ ក្រសួងនគរបាលបានវិភាគ និងប្រមូលសំណាក DNA ជាង ៥៣.០០០ របស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ; សម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង ទីភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពវិទ្យាសាស្ត្រ បានកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន ២៥ នាក់។ យោងតាមផែនការ ឆ្នាំ២០២៦ នឹងប្រមូលសំណាក DNA ប្រហែល ៣០០.០០០ របស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ដោយបង្កើតប្រភពទិន្នន័យបម្រើការងារផ្គូផ្គង។
លោកបណ្ឌិត Tran Trung Thanh នាយកមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្ត DNA វិទ្យាស្ថានជីវវិទ្យា បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម បានឱ្យដឹងថា៖ «ការធ្វើតេស្ត DNA ប្រើប្រាស់ដោយបច្ចេកវិទ្យាឌីកូដហ្សែនជំនាន់ថ្មី NGS-SNP។ នេះគឺជាវឌ្ឍនភាពមួយក្នុងការធ្វើតេស្ត DNA នៅវៀតណាម។ គុណសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតនៃដំណើរការនេះ គឺពង្រីកវិសាលភាពនៃសាច់ញាតិដែលអាចចូលរួមក្នុងការធ្វើតេស្ត លែងកំណត់ចំពោះខ្សែស្រឡាយមាតាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអាចពង្រីកដល់ខ្សែស្រឡាយបិតាទៀតផង។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការវិភាគក៏អាចពង្រីកដល់កូនចៅជំនាន់ទី៤ និងទី៥បានដែរ»។
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ដំណើរការស្វែងរកឈ្មោះសម្រាប់វីរយុទ្ធជនពលីកំពុងបើកចេញក្តីសង្ឃឹម និងឱកាសថ្មីៗ៕