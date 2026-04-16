ព័ត៌មាន
បង្កើនការត្រួតពិនិត្យ ជំរុញ និងប្តេជ្ញាចិត្តដកកាតលឿង EC
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ក្វឹកឌុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីដកកាតលឿង IUU របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររៀបចំការអនុវត្ត ចាប់ពីការដឹកនាំ រហូតដល់សកម្មភាពជាក់ស្តែង។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖ «ខ្ញុំសូមស្នើឱ្យក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននានាបន្តអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការណែនាំកាលពីមុន ជាពិសេស សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ១៥៩ របស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ ដែលក្នុងនោះ ចាត់តាំងភារកិច្ចជាក់លាក់ទៅឱ្យវិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា។ ក្រសួង ផ្នែក ឬមូលដ្ឋានណាមួយដែលមិនអនុវត្តន៍នោះទេ គឺយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យ និងរិះគន់ឱ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុត។ ចំពោះក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន ដែលជាភ្នាក់ងារអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ នៅសប្តាហ៍ខាងមុខ ក្រសួងត្រូវតែដាក់ជូនសំណើដើម្បីសុក្រឹត្យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ ហើយអនុសាសន៍របស់ EC គឺថា ក្រៅពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារមួយទៀត។ ទីពីរ ខ្ញុំស្នើឱ្យក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានដាក់ជូននូវសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការផាកពិន័យរដ្ឋបាលក្នុងវិស័យជលផល ក្នុងទិសដៅនៃការបង្កើនកម្រិតផាកពិន័យ។ កំហុសឆ្គងដល់កម្រិតណា គឺយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់កម្រិតនោះ»៕