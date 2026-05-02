ព័ត៌មាន
បង្កើតសន្ទុះថ្មី និងលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ឥណ្ឌាឡើងដល់កម្ពស់ថ្មីមួយ
តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក ណារិនដ្រា ម៉ូឌី អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា។ យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោក តូ ឡឹម បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់វៀតណាមចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ឥណ្ឌា ក៏ដូចជាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាទូទៅផង ដែរ; ពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ តាមនោះ បង្កើតសន្ទុះថ្មី និងលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា ឡើងដល់កម្រិតថ្មីមួយនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នឹងផ្លាស់ប្តូរ និងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាអំពីទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងបង្កើតរបកគំហើញថ្មីៗក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពលដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សុខាភិបាល ថាមពលស្អាត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន វប្បធម៌ និងសាសនា។ នេះគឺជាឱកាសពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងសហការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីទាក់ទាញធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។
លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ម៉ាញ គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួម ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនិងជម្រៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ នឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ដែលកំណត់ក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌានៅកម្រិតខ្ពស់ជាង៕