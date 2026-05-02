ព័ត៌មាន

បង្កើតសន្ទុះថ្មី និងលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-ឥណ្ឌា​​ឡើង​ដល់​កម្ពស់ថ្មីមួយ

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួម ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងលើកកម្ពស់​ទំនាក់ទំនង​មិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនិងជម្រៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង។ រូបថត៖ VNA

តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា លោក ណារិនដ្រា ម៉ូឌី អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម​ រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា។ យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ង្វៀន ម៉ាញ គឿង ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោក តូ ឡឹម បង្ហាញពីការយក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់របស់វៀតណាមចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-ឥណ្ឌា ក៏ដូចជាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជា​ទូទៅ​ផង ដែរ​​; ពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនង​លើ​គ្រប់​វិស័យ តាមនោះ បង្កើតសន្ទុះថ្មី និងលើ​ក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា​ ​ឡើង​ដល់កម្រិត​ថ្មីមួ​យនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោក​អគ្គលេខា​បក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នឹងផ្លាស់ប្តូរ និងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឥណ្ឌាអំពីទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី​ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងបង្កើតរបកគំហើញថ្មីៗក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពលដូចជា វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល សុខាភិបាល ថាមពលស្អាត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជន វប្បធម៌ និងសាសនា។ នេះគឺជាឱកាសពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងសហការក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីទាក់ទាញធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។​

លោក​អនុរដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ម៉ាញ គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសឥណ្ឌារបស់លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួម ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងលើកកម្ពស់​ទំនាក់ទំនង​មិត្តភាពប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា ដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រយូរអង្វែងនិងជម្រៅជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ នឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ដែលកំណត់ក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងឥណ្ឌា​នៅ​ក​ម្រិត​ខ្ពស់ជាង​៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

នាំ​ពាណិជ្ជកម្ម​វៀតណាម-ជប៉ុន​កើន​ដល់ ៦០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ឆ្នាំ ២០៣០

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា នៅ​ទីស្នាក់ការ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទីក្រុង​ហាណូយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ឡេ មិញហ៊ឹង បាន​ធ្វើជា​អធិបតី​ក្នុង​ពិធី​ស្វាគមន៍​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ជប៉ុនតាកាអ៊ីឈី សាណាអេ។
