ព័ត៌មាន

នាំ Khanh Hoa ក្លាយជាប៉ូលកំណើនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅមហាសន្និបាត ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មហាសន្និបាតត្រូវតែអះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តនាំ Khanh Hoa ក្លាយជាប៉ូលកំណើនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ ក្លាយជាទីក្រុងក្រោមឱវាទមជ្ឈិម និងជា មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រទំនើប។
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន និងគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមហាសន្និបាត។ (រូបថត៖ VOV)

នោះគឺជាការបញ្ជាណែនាំរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន នៅក្នុងមហាសន្និបាតបក្សភាគខេត្ត Khanh Hoa លើកទី ១ អាណត្តិ ២០២៥ - ២០៣០ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា នៅខេត្ត Khanh Hoa។

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅមហាសន្និបាត ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រិន ថាញ់មិន បាន សង្កត់ធ្ងន់ថា មហាសន្និបាតត្រូវតែអះអាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តនាំ Khanh Hoa ក្លាយជា ប៉ូលកំណើនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិ ក្លាយជាទីក្រុងក្រោមឱវាទមជ្ឈិម និងជា មជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រទំនើប។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អះអាងនូវគោលដៅនៅឆ្នាំ ២០៣០៖ អត្រាកំណើន GRDP ជាមធ្យមសម្រេចបាន ១១-១២% ក្នុងមួយឆ្នាំ; GRDP ជាមធ្យមក្នុងមនុស្សម្នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានខ្ពស់បំផុតទាំង ១០ នៅក្នុង ប្រទេស។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឲ្យខេត្ត Khanh Hoa តភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ នូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយការពង្រឹងការការពារជាតិ សន្តិសុខ រក្សាយ៉ាងរឹងមាំនូវ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិ; ផ្តោតលើសកម្មភាពកិច្ចការបរ ទេស និងធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងសកម្ម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

គោលនយោបាយលំនៅឋានសង្គមធានាឱ្យប្រជាជនអាចទិញនិងជួលផ្ទះដើម្បីតាំងទីលំនៅ

គោលនយោបាយលំនៅឋានសង្គមធានាឱ្យប្រជាជនអាចទិញនិងជួលផ្ទះដើម្បីតាំងទីលំនៅ

នារសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមដឹកនាំគោលនយោបាយលំនៅឋាន និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។
