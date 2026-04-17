នាំសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគក្លាយជាសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងទួរគី
ក្នុងជំនួបនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់មិន និងលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ជាក់ថា នៅតែមានសក្តានុពលដ៏ធំធេងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដោយព្រមព្រៀងគ្នា នាំសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគក្លាយជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដោយបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ រួមជាមួយគ្នានោះ បន្តលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មទួរគីឱ្យវិនិយោគនៅវៀតណាម ដែលបច្ចុប្បន្នមានជិត ២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម។ ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ និង ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដូចជាការហោះហើរត្រង់ និងទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរ ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌដើម្បីលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់អាជីវកម្ម កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ការវិនិយោគ ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន។
ក្នុងឱកាសនេះ លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានបញ្ជាក់ថា ទួរគីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម និងមានបំណងចង់លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដល់កម្រិតថ្មីមួយ។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានជួបជាមួយប្រធានសភា កាហ្សាក់ស្ថាន លោក Yerlan Koshanov និងបានជួបជាមួយប្រធានសភាកូតឌីវ័រ លោក Patrik Achi។ នៅក្នុងជំនួនទាំងនេះ ភាគីនានាបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី ជាពិសេស IPU និងពង្រីកតួនាទីរបស់សភាក្នុងការជំរុញពហុភាគីនិយម និងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ៕