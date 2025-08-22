ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងអូស្ត្រាលីនៅតែមានសក្ដានុពលដ៏ធំ ហើយស្នើឱ្យបន្តដាក់ពង្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកម្មវិធីសកម្មភាព អនុវត្តន៍ភាព ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ រៀបចំយន្តការសន្ទនា និងពិគ្រោះយោបល់ជា ប្រចាំ ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមក និងពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ភាគីទាំងពីរគួរតែពិភាក្សាយ៉ាងសកម្មនូវវិធានការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជ កម្មទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែខ្ពស់ ឆាប់សម្រេចបានគោលដៅ ២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ជាពិសេសតាមរយៈការបើកចំហនិងសម្រួលដល់ការនាំចេញទំនិញ។ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាព និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិ បត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ - សន្តិសុខ ជាពិសេសលើវិស័យសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធ អ៊ីនធឺណិត ការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថល និងការឧបត្ថម្ភឧបករណ៍បរិក្ខារដើម្បីលើកកំពស់ សមត្ថភាពរបស់វៀតណាម។ ល។
ដោយយល់ស្របនឹងសំណើទាំងនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី លោកស្រី Penny Wong បានបញ្ជាក់ថា លោកស្រីនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធ សាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងនោះធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ច សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិ-សន្តិសុខ ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍ ការអប់រំ និងបណ្តុះ បណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈគម្រោង ODA និងមូលនិធិវិនិយោគ ផងដែរ៕