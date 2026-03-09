ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយស្តីពីការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញ ជីញអញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធី (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រប់គ្រងអតិផរណា និងលើកកម្ពស់កំណើន ១០% ដោយធានាបាននូវតុល្យភាពសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ច។ យោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងពិភពលោក និងផល ប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗដូចជា៖ ថាមពល; ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច; ផលិតកម្ម អាជីវកម្ម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន; ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសធំៗ; និងភស្តុភារ។
ដោយសង្ខេបដំណោះស្រាយជាក់ស្តែង លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើ កុំឱ្យមានការខ្វះខាតប្រេងសាំង ម៉ាស៊ូត ឬអគ្គិសនី ហើយថា ការលំបាកទាក់ទងនឹងថាមពលត្រូវបានដោះស្រាយ ដោយលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅជាថាមពលបៃតង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យមានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ការបន្តធ្វើសមកាលកម្ម ភាពបត់បែន និងប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងជាពិសេសបានសង្កត់ធ្ងន់លើការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសលើស្មារតីនៃស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ ជាដំបូង និងសំខាន់បំផុត យើងត្រូវតែខិតខំដើម្បីភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងក្នុងវិស័យថាមពល និងធនធានជាតិ ដោយហេតុនេះធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចទៅឱ្យមូលដ្ឋាន។ ក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋានត្រូវតែអភិវឌ្ឍស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងថាមពល និងធនធាន រួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យបន្តកសាងនិងកែលម្អស្ថាប័នដែលលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត កាត់បន្ថយថ្លៃដើមធាតុចូលសម្រាប់ប្រជាជន និងអាជីវកម្ម និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្ម ផលិតផល និងសេដ្ឋកិច្ច; ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិត៕