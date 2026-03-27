នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញទទួលជួបគណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ
ក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្តល់ព័ត៌មានជូនគណៈប្រតិភូ IMF អំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមនិងទិសដៅអនាគត ក្នុងនោះ វៀតណាមដាក់ចេញគោលដៅកំណើនមិនត្រឹមតែតាមរយៈ ការជំរុញតម្រូវ ការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រកបដោយចីរភាពផងដែរ ដែលរួមបញ្ចូលកត្តាដូចជា កំណែទម្រង់ស្ថាប័ន វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ផលិតភាពការងារ និងការប្រកួតប្រជែង...។ ដោយវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងជាក់ស្តែងរបស់ IMF ជាមួយវៀតណាមនាពេលកន្លងមក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ការវាយតម្លៃនិងអនុសាសន៍របស់ IMF បានផ្តល់ចំណុចយោងសំខាន់ៗ ដែលរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភ វៀតណាមក្នុងការបង្កើត និងអនុវត្តន៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងសារពើពន្ធប្រកបដោយភាពសកម្មនិងបត់បែន ដោយហេតុនេះរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់កំណើន។
ចំណែកលោក ម៉ាទីន សាំមើរ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះផែនការគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាម នៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលសកលលោក ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ការឧបត្ថម្ភរបស់ IMF ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត ជាពិសេសអនុសាសន៍គោលនយោបាយ ដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់វៀតណាម៕