នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យរាល់សកម្មភាពនៅ G២០ និងសកម្មភាពទ្វេភាគីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
នៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំង អេម៉ានុយអែល ម៉ាក្រុង នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា ការយកចិត្តទុកដាក់ និងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមួយបារាំង គឺជាតម្រូវការបរានុម័ត និងជាជម្រើសដ៏សំខាន់មួយរបស់វៀតណាម; ស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈ ប្រតិភូគ្រប់កម្រិត។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យបារាំងបន្តសម្របសម្រួល ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVFTA) ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស្នើឱ្យបារាំងផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) ឱ្យបានឆាប់ និងជំរុញឱ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) លុបចោល “កាតលឿង” IUU សម្រាប់ផលិតផលជលផលវៀតណាមឱ្យបានឆាប់។
ក្នុងជំនួបជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ ហ្វ្រីឌ្រីក មឺស (Friedrich Merz) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកផាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាល្លឺម៉ង់។ វៀតណាមស្វាគមន៍ និងគាំទ្រវត្តមានសកម្មរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយរួមចំណែកដល់ការរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពរួមនៅក្នុងតំបន់។
ក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេហ្ស៊ីប លោក Mostafa Madbouly នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ផាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្ម បង្ហើយនីតិវិធីសម្រាប់បើកទ្វារនាំចេញផលិតផលដូចជាអង្ករ ផ្លែគូលេន និងផ្លែស្រកានាគរបស់វៀតណាមទៅកាន់អេហ្ស៊ីប។ ភាគីទាំងពីរបានសម្តែងការរីករាយចំពោះការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅជាភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់អេហ្ស៊ីប របស់ប្រធានរដ្ឋវៀត ណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ ហើយបានយល់ព្រមបង្ហើយរួចជាស្រេច កម្មវិធីសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-អេហ្ស៊ីបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
ក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីន័រវេស លោក Jonas Gahr Store នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ផាម មិញជីញ សង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងសម្របសម្រួលដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចេតនាស្តីពីការបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របៃតង សំដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ...។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈ ប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់ ឆ្ពោះទៅលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងនេះនៅពេលខាងមុខ៕