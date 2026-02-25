ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ មិនបោះបង់ឱកាសព្យាបាលអ្នកជំងឺ សម្បីតែឱកាសតិចតួចបំផុតក៏ដោយ
នៅក្នុងជំនួបនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកជំនាញ អ្នកគ្រប់គ្រផ្នែកសុខាភិបាល វេជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកពេទ្យនូវពាក្យថា៖ «រក្សាក្រមសីលធម៌វេជ្ជសាស្ត្រ - ជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដ៏ប៉ិនប្រសប់ - លើកកម្ពស់ទ្រឹស្ដីវេជ្ជសាស្ត្រ - យកឈ្នះលើការលំបាក - ទាំងអស់ដើម្បីប្រជាជន» និងបានស្នើរឲ្យ «ផ្នែកសុខាភិបាលកុំបោះបង់ឱកាសព្យាបាលអ្នកជំងឺ សម្បីតែឱកាសតិចតួចបំផុត»។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋចាត់ទុកការការពារ ការថែទាំ និងលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ប្រជាជនជាភារកិច្ចនយោបាយកំពូល ជាអាទិភាពក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់; ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល សង្គមទាំងមូល និងពលរដ្ឋគ្រប់រូប។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖ “កុំនិយាយថាទេ កុំនិយាយថាពិបាក កុំនិយាយហើយមិនធ្វើ; កុំបង្កការរំខានដល់អ្នកជំងឺ; កុំបោះបង់ឱកាសណាមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្ស បើទោះបីជាឱកាសតិចតូចបំផុត។ វេជ្ជបណ្ឌិត សាស្ត្រាចារ្យ និងគ្រូពេទ្យរបស់យើងពិតជាពូកែ និងមានភាពតស៊ូខ្ពស់។ សូម្បីតែឱកាសតិចតូចបំផុតក៏បានក្លាយជាឱកាសដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្ស។ ខ្ញុំមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់។ មន្ទីរពេទ្យជាច្រើន មិនត្រឹមតែមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈិមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានទៀតផង ក៏ធ្វើបានល្អដែរ”៕