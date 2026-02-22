ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញ៖ ការរៀបចំផែនការផ្លូវដែកទីក្រុងមានចក្ខុវិស័យជាង ១០០ ឆ្នាំ
នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី S៩ – គីមម៉ា, S១១ – វ៉ាន់មៀវ និងស្ថានីយ៍ S១២ – ត្រឹនហ៊ុងដាវ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសំណង់ដោយផ្ទាល់ ស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាព គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ និងផែនការអនុវត្តនាពេលអនាគត; អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនពរឆ្នាំថ្មី និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក វិស្វករ អ្នកជំនាញ និងកម្មករដែលកំពុងធ្វើការពេញបុណ្យតេតនៅការដ្ឋានសំណង់។ នៅឯការដ្ឋានសំណង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត និងវិធីសាស្រ្តដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាព និងកែលម្អគុណភាពនៃគម្រោងផ្លូវដែកទីក្រុងហាណូយ ជាពិសេសផ្នែកញ៉ុង – ស្ថានីយ៍ហាណូយ។
បន្ទាប់មក នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័មជ្ឈិម ទីក្រុងហាណូយ អ្នកវិនិយោគ អ្នកម៉ៅការរចនា និងអង្គភាពសំណង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃទីក្រុងហាណូយដែលមានផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុងជាង ៦០០ គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ ២០៤៥ ល្បឿននៃការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខត្រូវតែលឿនជាងឆ្នាំមុនៗរាប់សិបដង។ ដូច្នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត វិធីសាស្រ្ត និងការរៀបចំ; មានការកែលម្អបច្ចេកវិទ្យា និងវិធីសាស្រ្តដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាព ខណៈពេលដែលធានាសុវត្ថិភាពការងារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍការដឹកជញ្ជូនក្រោមដី និងរថភ្លើងលើអាកាសនៅទីក្រុងហាណូយ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ។
ទាក់ទងនឹងវិស័យផ្លូវដែក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យវិស័យនេះអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយពឹងផ្អែកជាចម្បងលើធនធានផ្ទៃក្នុងជាមូលដ្ឋាន ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងធនធានខាងក្រៅជារបកគំហើញ; ត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយ និងកែលម្អការវិនិយោគ... ដើម្បីបន្ថយតម្លៃផលិតផល និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យផ្លូវដែក ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចរីករាយនឹងផលិតផលកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងតម្លៃថោក និងសន្សំសំចៃពេលវេលាជាង៕