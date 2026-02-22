Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញ៖ ការរៀបចំផែនការផ្លូវដែកទីក្រុងមានចក្ខុវិស័យជាង ១០០ ឆ្នាំ

នាព្រឹកថ្ងៃ ២២ ខែកុម្ភៈ (ចំនឹងថ្ងៃទី ៦ នៃបុណ្យតេត) នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន សាងសង់គម្រោងផ្លូវដែកទីក្រុងលេខ ៣ ញ៉ុង – ស្ថានីយ៍ហាណូយ និងអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រសួង មូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីជំរុញគម្រោងនេះ និងគម្រោងផ្លូវដែកទីក្រុងផ្សេងទៀត។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនពរឆ្នាំថ្មី និងប្រគល់ភារកិច្ចដល់អង្គភាពសាងសង់នៃគម្រោងខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីហាណូយលេខ ៣ ផ្នែកញ៉ុង - ស្ថានីយ៍ហាណូយ (រូបថត៖ យឿងយ៉ាង/VNA)

នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី S៩ – គីមម៉ា, S១១ – វ៉ាន់មៀវ និងស្ថានីយ៍ S១២ – ត្រឹនហ៊ុងដាវ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសំណង់ដោយផ្ទាល់ ស្តាប់របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាព  គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការ និងផែនការអនុវត្តនាពេលអនាគត; អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ ជូនពរឆ្នាំថ្មី និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិក វិស្វករ អ្នកជំនាញ និងកម្មករដែលកំពុងធ្វើការពេញបុណ្យតេតនៅការដ្ឋានសំណង់។ នៅឯការដ្ឋានសំណង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត   និងវិធីសាស្រ្តដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាព និងកែលម្អគុណភាពនៃគម្រោងផ្លូវដែកទីក្រុងហាណូយ ជាពិសេសផ្នែកញ៉ុង – ស្ថានីយ៍ហាណូយ។

បន្ទាប់មក នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយក្រសួង ស្ថាប័មជ្ឈិម ទីក្រុងហាណូយ អ្នកវិនិយោគ អ្នកម៉ៅការរចនា និងអង្គភាពសំណង់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃទីក្រុងហាណូយដែលមានផ្លូវដែកក្នុងទីក្រុងជាង ៦០០ គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ ២០៤៥ ល្បឿននៃការអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខត្រូវតែលឿនជាងឆ្នាំមុនៗរាប់សិបដង។ ដូច្នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត វិធីសាស្រ្ត និងការរៀបចំ; មានការកែលម្អបច្ចេកវិទ្យា និងវិធីសាស្រ្តដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាព ខណៈពេលដែលធានាសុវត្ថិភាពការងារ ដើម្បីអភិវឌ្ឍការដឹកជញ្ជូនក្រោមដី និងរថភ្លើងលើអាកាសនៅទីក្រុងហាណូយ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ។

ទាក់ទងនឹងវិស័យផ្លូវដែក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យវិស័យនេះអភិវឌ្ឍយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយពឹងផ្អែកជាចម្បងលើធនធានផ្ទៃក្នុងជាមូលដ្ឋាន ការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងធនធានខាងក្រៅជារបកគំហើញ; ត្រូវតែកាត់បន្ថយការចំណាយ និងកែលម្អការវិនិយោគ... ដើម្បីបន្ថយតម្លៃផលិតផល និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យផ្លូវដែក ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចរីករាយនឹងផលិតផលកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងតម្លៃថោក និងសន្សំសំចៃពេលវេលាជាង៕ 

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ផ្សារ Sì Lở Lầu - ទីកន្លែងជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌នៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តឡាយចូវ

ផ្សារ Sì Lở Lầu - ទីកន្លែងជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌នៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តឡាយចូវ

ផ្សារ Sì Lở Lầu នៅក្នុងឃុំ Sì Lở Lầu ខេត្តឡាយចូវ មិនត្រឹមតែជាទីកន្លែងសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរទំនិញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជាទីកន្លែងជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាល សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំភាគពាយ័ព្យទៀតផង។ អ្នកស្រុកតែងតែហៅផ្សារ Sì Lở Lầu ថា "ផ្សារស្នែង" ពីព្រោះគេប្រជុំផ្សារនេះតាមប្រតិទិនចន្ទគតិ នៅថ្ងៃនៃ "សត្វមានស្នែងក្នុងចំណោមសត្វរាសីចក្រទាំង ១២" ជារៀងរាល់ខែ (ថ្ងៃនៃសត្វក្របី និងសត្វពពែ)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top