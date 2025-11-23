Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សមហាសន្និបាតជនជាតិអាហ្វ្រិក

ក្នុងកម្មវិធីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងទើបលេចចេញ (G20) និងបំពេញសកម្មភាពទ្វេភាគីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា តាមម៉ោងក្នុងស្រុក នៅទីក្រុង យ៉ូហានណេសប៊ឺក នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានទទួលជួបលោក Fikile Mbalula អគ្គលេខាធិការ នៃគណបក្សមហាសន្និបាតជនជាតិអាហ្វ្រិក (ANC)។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី វៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបលោក Fikile Mbalula អគ្គលេខាធិការ នៃគណបក្សមហាសន្និបាតជនជាតិអាហ្វ្រិក (ANC)។ (រូបថត៖ VOV)

នៅក្នុងជំនួបនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានជម្រាបជូនលោក អគ្គលេខាធិការ ANC ថា វៀតណាម និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសជាផ្លូវការអំពី ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ; ស្នើឱ្យគណបក្ស ANC ក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួន នឹងជំរុញឲ្យបណ្ដាក្រសួង ផ្នែក និងភ្នាក់ងារនានារបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដើម្បីអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិ បត្តិការនេះ។

ទាក់ទងនឹងវិធានការដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្ស ANC នាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើ ឱ្យភាគីទាំងពីរផ្តោតលើការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនូវអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្ស ANC ដែល បានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៥ បង្កើនការជួបប្រាស្រ័យ និងការផ្លាស់ ប្តូរគណៈប្រតិភូនៅគ្រប់ក្របខ័ណ្ឌ និងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ជាពិសេសថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ ជំរុញ ខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំ ការកសាងបក្ស ដោះស្រាយបញ្ហា សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេស និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។

រីឯខ្លួនវិញ អគ្គលេខាធិការនៃគណបក្សមហាសន្និបាតជនជាតិអាហ្វ្រិក លោក Fikile Mbalula បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមគឺជាគំរូដ៏គួរឲ្យរៀនសូត្រ សម្រាប់ប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍នានា ហើយបានឯកភាពលើវិធានការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី រួមទាំង ការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញ ទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បណ្ដាមូលដ្ឋានរួមដៃគ្នាជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅភូមិភាគកណ្តាល

បណ្ដាមូលដ្ឋានរួមដៃគ្នាជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅភូមិភាគកណ្តាល

នាថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ អាជ្ញាធរនិងប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានបើកយុទ្ធនាការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាខេត្តប៉ែកខាងត្បូងភូមិភាគកណ្ដាល ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top