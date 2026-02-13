ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការសាង
សង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៥ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំ។ (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានតម្រូវឱ្យក្រសួង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ុយ ថាញ់សឺន ក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃខាងមុខ ត្រូវបង្ហើយរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Ninh Thuan លេខ១ ជាមួយភាគីរុស្ស៊ី និងវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Ninh Thuan លេខ២។
|លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ Duong Giang/TTXVN)
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបន្តពិនិត្យការសាងសង់ ហើយសុក្រិតស្ដង់ដារ នីតិវិធី និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងគម្រោងរោងចក្រថាមពល នុយក្លេអ៊ែរ ដើម្បីឱ្យខេត្ត Khanh Hoa អាចសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័ននានា អនុវត្តន៍កិច្ចការដែលអាចធ្វើបានភ្លាមៗតាមសមត្ថកិច្ច។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានចាត់តាំងក្រសួងការបរទេសឱ្យសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួង និងស្ថាប័ននានា ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយដៃគូលើការអនុវត្តគម្រោងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Ninh Thuan លេខ២។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឱ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋានអនុវត្តន៍ការងារឱ្យកាន់តែសកម្ម និងប្ដូរផ្ដាច់។ របាយការណ៍ដែលបានដាក់ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែតាមដានបុគ្គលិក ភារកិច្ច ការទទួលខុសត្រូវ សមត្ថកិច្ច ពេលវេលា និងលទ្ធផលឱ្យបានច្បាស់លាស់៕