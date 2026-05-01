ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលទុកចិត្តជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាម
នៅចំពោះមុខដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា នៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន តំណាងក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់វៀតណាមលើកដំបូងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ មានគោលបំណងសំខាន់ពីរគឺ៖ ទីមួយ៖ កសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ល្អ និងគួរឱ្យទុកចិត្តរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុន និងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់វៀតណាម។ ទីពីរ ណែនាំនូវយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ជប៉ុន ក្នុងនោះមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលើតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរី និងបើកចំហ (FOIP)។ ទាក់ទងនឹងគោលបំណងទីមួយ តំណាងមកពីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “នៅក្នុងខែមេសា ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់វៀតណាម រួមមានអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មីញហ៊ឹង និងប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ត្រូវបានតែងតាំងថ្មី។ លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ នឹងរូមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាម បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ នៅក្នុងសកម្មភាពការទូតកំពូលៗ លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ តែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការកសាងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេស ហើយនេះក៏ជាហេតុផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមលើកនេះផងដែរ”។
ទាក់ទងនឹងការរំពឹងទុកលើវៀតណាមរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី តាកាអ៊ីឈី សាណាអេ និយាយដោយឡែក និងប្រទេសជប៉ុននិយាយរួម តំណាងមកពីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថា មានក្រុមបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួនបួនរួមមាន៖ សេដ្ឋកិច្ច ថាមពល សន្តិសុខ ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និងថាមពល ជប៉ុនសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងប្រកាសបញ្ជីនៃវិស័យអាទិភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងលំហអាវកាស៕