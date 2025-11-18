Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយវ៉ែត អញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងគុយវ៉ែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីគុយវ៉ែត លោក Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah អញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសគុយវ៉ែត។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋគុយវ៉ែត លោក Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ ក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច។ រូបថត៖ Duong Giang/VOV

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah បានអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ ដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមទៅកាន់វរទិកាកិត្តិយស។ នៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររូបបានទៅដល់វេទិកាកិត្តិយស នៅចំពោះមុខទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរ បទភ្លេងជាតិវៀតណាម និងគុយវ៉ែតបានពន្លឺឡើងយ៉ាងឱឡារិក។ ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចបានបញ្ចប់ដោយភាគីទាំងពីរបានឧទ្ទេសនាមទៅវិញទៅមក អំពីសមាសភាគអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីស្វាគមន៍។

នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសគុយវ៉ែតនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបពិភាក្សា និងជួបសវនការជាមួយព្រះមហាក្សត្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រី និងព្រះរាជទាយាទគុយវ៉ែត; បានទៅទស្សនាស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច ធ្វើការជាមួយសារជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់គុយវ៉ែត និងថ្លែងសុន្ទរកថាគោលនយោបាយនៅបណ្ឌិតសភាការទូតគុយវ៉ែត។ តាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះ ភាគីទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្តូរ និងឯកភាពលើទិសដៅនិងវិធានការ ដោយបានកំណត់ក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅនាពេលខាងមុខ។ ភាគីទាំងពីរក៏នឹងបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិ ដែលរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាព សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍដ៏រុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ និងពិភពលោក៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាមថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកា

អបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាមថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍ទិវាគ្រូបង្រៀនវៀតណាម (ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា) និងមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិលើកទី ៨ របស់វិស័យអប់រំ (ឆ្នាំ ២០២៥ - ២០៣០)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top