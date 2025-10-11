ព័ត៌មាន
ធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់បំផុតនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
ត្រួសត្រាយផ្លូវចំនួន ៣ រួមមាន៖ ការត្រួសត្រាយក្នុងការអនុវត្តគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន ២ សម្រាប់ ១០០ ឆ្នាំ ភ្ជាប់គោលដៅសហគ្រាសជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ប្រទេស; ត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងចលនាស្នេហាជាតិ ដើម្បីឱ្យសហគ្រាសនីមួយៗ សហគ្រិនម្នាក់ៗ ក្នុងមួយឆ្នាំៗមានផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត មានខ្លឹមសារវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្បូររុងរឿង និងត្រួសត្រាយផ្លូវសមភាព យុត្តិធម៌ វឌ្ឍនភាពសង្គម ការងារសន្តិសុខសង្គម ដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលពីក្រោយឡើយ។ អំពី “កម្លាំងមាំមួនចំនួន ២” នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ទីមួយគឺ រីកចម្រើនខ្លាំងជាងខ្លួនឯង លើសពីដែនកំណត់ខ្លួនឯង អភិវឌ្ឍន៍លឿននិងរឹងមាំ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិត.... ចំណុចខ្លាំងទីពីរ ក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ យើងត្រូវរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុន ប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាព ចូលរួមយ៉ាងស៊ីជម្រៅ និងកើនឡើងក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ជាមួយនឹងស្មារតីនៃទីផ្សារពិពិធកម្ម ការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។ ដោយស្មារតីសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយ គិតឲ្យជ្រៅ ហើយធ្វើធំ”។
នៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ និងគណៈប្រតិភូបានចុចប៊ូតុងដើម្បីបើកដំណើរការជាផ្លូវការសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតទាបវៀតណាម៕