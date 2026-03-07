ព័ត៌មាន
ធានាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ និងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត
នៅតាមឃុំនិងសង្កាត់នានា សន្និសីទប្រមូលមតិពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងបេក្ខជនត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យ បើកចំហ និងស្របតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ។ លោក ឡ ផុង ណាម ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឈៀងស៊ីញ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតសង្កាត់ បានឲ្យដឹងថា៖ “អាណត្តិនេះ ការអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ២០២៥ គឺជាចំណុចថ្មីដ៏សំខាន់។ ដំណើរការនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ដោយកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ជំហាននីមួយៗ ពី ៧០ថ្ងៃ មកត្រឹម ៤២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។ ការកែសម្រួលនេះជួយធ្វើឱ្យការរៀបចំក្នុងតំបន់មានលក្ខណៈប្រមូលផ្តុំជាង ងាយស្រួល និងហ្មត់ចត់ជាង។ លើសពីនេះ ការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាតិអំពីចំនួនប្រជាជន ដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការប្រើប្រាស់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ក្រុម និងទំព័រ fanpage របស់ក្រុមទីប្រជុំជន ដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈនូវជីវប្រវត្តិបេក្ខជន ជួយអ្នកបោះឆ្នោតឱ្យទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែពេញ លេញ រហ័ស និងងាយស្រួល”។
|កងកម្លាំងប៉ូលីសសឺនឡា កំពុងល្បាតតំបន់នេះយ៉ាងសកម្ម ដោយរក្សាស្ថិរភាពនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន រួមចំណែកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដ៏ប្រជាធិបតេយ្យ ស្របច្បាប់ និងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត (រូបថត៖ VNA)
ដើម្បីធានាបាននូវថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ និងមានសុវត្ថិភាពដាច់ខាត ការរក្សាសន្តិសុខ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ត្រូវបានកំណត់ថា ជាអាទិភាពចម្បង។ វរសេនីយ៍ឯក ឌិញ មាញ់ ទឿង អនុប្រធាននគរបាលសង្កាត់ ឈៀងស៊ីញ បានឲ្យដឹងថា៖ : “រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន សកម្មភាពបម្រើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់នេះបានដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព និងស្របតាមផែនការ។ នាពេលខាងមុខ នគរបាលសង្កាត់នឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោត និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្តោតលើការយល់ដឹងយ៉ាងហ្មត់ចត់អំពីស្ថានភាពនៅគោលដៅ និងតំបន់សំខាន់ៗ; បង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោត”៕