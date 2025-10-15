ព័ត៌មាន
ទេសចរណ៍វៀតណាមទទួលបានថ្នាក់ខ្ពស់ជាច្រើនលើចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ
តាមនោះ វៀតណាមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៦ ក្នុងប្រភេទ “ប្រទេសមិត្តបំផុតក្នុងពិភពលោក”; ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៩ នៅក្នុងកំពូលទាំង ១០ នៃ "ទិសដៅទាក់ទាញបំផុតនៅលើពិភពលោក"; ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៤ ក្នុងចំណោម ប្រទេសចំនួន ១៥ នៅក្នុងប្រភេទ "ទិសដៅធ្វើម្ហូបដ៏ទាក់ទាញបំផុត" ។
លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន និងទស្សនាវដ្ដីទេសចរណ៍ល្បីៗ ជាច្រើនបានចុះផ្សាយអត្ថបទសរសើរសម្រស់វៀតណាម។ ទស្សនាវដ្ដី Condé Nast Traveler បានសរសើរថា៖ “វាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ទីក្រុងបុរាណ និងឆ្នេរសមុទ្របៃតងខៀវស្រងាត់ដោយកម្រមានកន្លែងមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលមានភាពស្រស់ស្អាតចម្រុះ និងប្លែកដូចប្រទេសវៀត ណាម។ ជាពិសេស ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនពេញ លេញឡើយ ប្រសិនបើមិនមានការឆ្លងកាត់ភ្នំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាន Ha Giang (បច្ចុប្បន្នខេត្ត Tuyen Quang)។ អាហារចម្រុះ ផ្តល់ឱ្យអ្នកទស្សនានូវបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដ និងពេញលេញ ម្ហូបនីមួយៗប្រាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនអំពីប្រទេស វប្បធម៌ និងប្រជាជនវៀតណាម៕