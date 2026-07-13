Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុង Hoi An ស្ថិតក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង ៤ នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០២៦

ទស្សនាវដ្តីទេសចរណ៍ Travel + Leisure ទើបតែប្រកាសពីលទ្ធផលនៃពានរង្វាន់ World’s Best Awards 2026 ដែលទីក្រុង Hoi An បន្តបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញរបស់ខ្លួននៅលើផែនទីទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ ក្នុងបញ្ជីទីក្រុងល្អបំផុតទាំង ១០ នៅលើពិភពលោក ដោយមាន ៩១.៨១ ពិន្ទុ។

ទីក្រុងដែលឈរនៅលំដាប់កំពូលនៃចំណាត់ថ្នាក់ឆ្នាំនេះ គឺទីក្រុង San Miguel de Allende (ម៉ិកស៊ិក) បន្ទាប់មកគឺទីក្រុង Kyoto (ជប៉ុន) ឈៀងម៉ៃ (ថៃ) Hoi An (វៀតណាម) និង Oaxaca (ម៉ិកស៊ិក)។

យោងតាម Travel + Leisure ពានរង្វាន់ World’s Best Awards ប្រចាំឆ្នាំគឺផ្អែកលើការស្ទង់មតិរបស់មិត្តអ្នកអានជាង ២០៧,០០០ នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ គោលដៅទេសចរណ៍ទាំងនេះត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនដូចជា ទេសភាព តម្លៃវប្បធម៌ ប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារ មនុស្ស គុណភាពសេវាកម្ម សកម្មភាពទស្សនារបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងមូល

 
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិថតរូបនៅទីក្រុង Hoi An (រូបថត៖ vnanet.vn)

វត្តមានរបស់ទីក្រុង Hoi An ក្នុងបញ្ជីនេះបង្ហាញពីភាពទាក់ទាញយូរអង្វែងរបស់ទីក្រុងបេតិកភណ្ឌនេះ។ ជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មបុរាណដែលត្រូវបានរក្សា លំហវប្បធម៌ពិសេសៗ ពិធីបុណ្យប្រពៃណី ម្ហូបអាហារដ៏សម្បូរបែប  ទីក្រុង Hoi An គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដែលពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាយូរមកហើយ។ នេះក៏ជាឆ្នាំទីបីជាប់ៗគ្នាដែលទីក្រុង Hoi An មានវត្តមាននៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទេសចរណ៍ពិភពលោកដ៏មានកិត្យានុភាព។

សមិទ្ធផលថ្មីនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ទីក្រុង Hoi An នៅលើផែនទីទេសចរណ៍ពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍នៃទីក្រុង Da Nang និងតំបន់កណ្តាលវៀតណាមផ្សព្វផ្សាយ និងពង្រីកតម្លៃបេតិកភណ្ឌដែលតភ្ជាប់នឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាព ដោយមានគោលបំណងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងៗនាពេលអនាគត៕

តាម​ kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

DIFF ២០២៦ ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ២.៧២ លាននាក់មកទីក្រុង Da Nang

នាថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ទីក្រុង Da Nang បានជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាំជ្រួចអន្តរជាតិ Da Nang (DIFF) ឆ្នាំ ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ “Da Nang - ជើងមេឃតភ្ជាប់” ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top