ទីក្រុងហូជីមិញមានការទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់វិនិយោគិនអូស្ត្រាលី

គណៈប្រតិភូទីក្រុងហូជីមិញជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោកស្រី Margaret Beazley អភិបាលរដ្ឋ New South Wales។ (រូបថត៖ VOV)

នៅទីក្រុងស៊ីដនី គណៈប្រតិភូបានជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយលោកស្រី Margaret Beazley អភិបាលរដ្ឋ New South Wales និងលោក Chris Minns ទេសាភិបាលនៃរដ្ឋ New South Wales។ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋ New South Wales បានសម្តែងនូវចំណាប់ អារម្មណ៍ចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃទីក្រុងហូជីមិញ ហើយបានគាំទ្ររដ្ឋ New South Wales និងទីក្រុងហូជីមិញ ពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដូចជា ការធ្វើ បរិវត្តកម្មឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងកំណើនបៃតង។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីការងារនៅរដ្ឋ New South Wales នាថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា គណៈប្រតិភូបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំតុមូលធុរកិច្ចរវាងទីក្រុងហូជីមិញ និងរដ្ឋ New South Wales ហើយបានជួបជាមួយវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលចង់ស្វែងយល់អំពី កិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការជាមួយទីក្រុង។ សហគ្រាសអូស្ត្រាលីជាង ១៥០ បានចូលរួម ក្នុងនោះមាន សហគ្រាសជាច្រើនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ បច្ចេកវិទ្យា សុខាភិបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ ... ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះ សហគ្រាសអូស្ត្រាលីជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ ចំពោះបរិយាកាសអាជីវកម្មនៅវៀតណាមនិយាយរួម ដោយឲ្យដឹងថានឹងពង្រីកអាជីវ កម្មរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងហូជីមិញនាពេលខាងមុខ៕