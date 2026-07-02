ទីក្រុងហូជីមិញបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន

គម្រោងសំខាន់ៗដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់រួមមាន៖ គម្រោងឧទ្យានវប្បធម៌ Ben Nha Rong - Khanh Hoi និងគម្រោងលំហបៃតងសាធារណៈកំពង់ផែ Bach Dang; គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន Ho Tram - អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh; ការសាងសង់ផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រដែលតភ្ជាប់តំបន់ Can Gio - Vung Tau; គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងនិងកុងតឺន័រ Cai Mep Ha (ដំណាក់កាលទី១); គម្រោងសាងសង់ស្ពានផ្លូវ Binh Tien (ពីផ្លូវ Pham Van Chi ដល់ផ្លូវ Nguyen Van Linh); គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទីក្រុងហូជីមិញ - Moc Bai (ដំណាក់កាលទី១)។ គម្រោងវិនិយោគលើផ្លូវប្រសព្វដែលតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿន Ben Luc - Long Thanh ជាមួយផ្លូវ Rung Sac និងគម្រោងវិនិយោគផ្លូវប្រសព្វតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿន Ben Luc - Long Thanh ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ៥០។
ទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំង ៨ នេះ (មិនរាប់បញ្ចូលផ្ទះសង្គម) មានចំនួនជាង ២៥៣,០៣៣ ពាន់លានដុង (ប្រហែល ៩,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយកៀរគរធនធានចម្រុះពីការវិនិយោគសាធារណៈ ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP) និងការវិនិយោគពីឯកជនដោយផ្ទាល់ ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ក្រោមទិសស្លោកថា "ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីប្រទេសទាំងមូល ប្រទេសទាំងមូលដើម្បីទីក្រុងហូជីមិញ"។ គម្រោងទាំង ៨ ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពេលនេះ មានលក្ខណៈពហុវិស័យ បានបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងចលករថ្មីដើម្បីទីក្រុងឈានចូលដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព៕