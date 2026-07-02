Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា នៅកំពង់ផែ Nha Rong - Khanh Hoi គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗចំនួន ៨ ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥០ ថ្ងៃទីក្រុង Sai Gon - Gia Dinh មានកិត្តិយសបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៦ / ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦)។
ទីក្រុងហូជីមិញបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន។ រូបថត៖ VNA

គម្រោងសំខាន់ៗដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់រួមមាន៖ គម្រោងឧទ្យានវប្បធម៌ Ben Nha Rong - Khanh Hoi និងគម្រោងលំហបៃតងសាធារណៈកំពង់ផែ Bach Dang; គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿន Ho Tram - អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh; ការសាងសង់ផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រដែលតភ្ជាប់តំបន់ Can Gio - Vung Tau; គម្រោងសាងសង់កំពង់ផែពហុបំណងនិងកុងតឺន័រ Cai Mep Ha (ដំណាក់កាលទី១); គម្រោងសាងសង់ស្ពានផ្លូវ Binh Tien (ពីផ្លូវ Pham Van Chi ដល់ផ្លូវ Nguyen Van Linh); គម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនទីក្រុងហូជីមិញ - Moc Bai (ដំណាក់កាលទី១)។ គម្រោងវិនិយោគលើផ្លូវប្រសព្វដែលតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿន Ben Luc - Long Thanh ជាមួយផ្លូវ Rung Sac និងគម្រោងវិនិយោគផ្លូវប្រសព្វតភ្ជាប់ផ្លូវល្បឿនលឿន Ben Luc - Long Thanh ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ៥០។

ទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់គម្រោងទាំង ៨ នេះ (មិនរាប់បញ្ចូលផ្ទះសង្គម) មានចំនួនជាង ២៥៣,០៣៣ ពាន់លានដុង (ប្រហែល ៩,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយកៀរគរធនធានចម្រុះពីការវិនិយោគសាធារណៈ ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន (PPP) និងការវិនិយោគពីឯកជនដោយផ្ទាល់ ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨-NQ/TW របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន ក្រោមទិសស្លោកថា "ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីប្រទេសទាំងមូល ប្រទេសទាំងមូលដើម្បីទីក្រុងហូជីមិញ"។ គម្រោងទាំង ៨ ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពេលនេះ មានលក្ខណៈពហុវិស័យ បាន​បង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងចលករថ្មីដើម្បីទីក្រុងឈានចូលដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុងសេអ៊ូល

ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងដែលបានដាក់ឈ្មោះប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុងសេអ៊ូល

ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិចនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូល រួមចំណែកបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពវៀតណាមនិយាយរួម និងទីក្រុងហូជីមិញនិយាយដោយឡែកដល់មិត្តភក្តិកូរ៉េខាងត្បូង និងអន្តរជាតិ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top