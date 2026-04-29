ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញបង្កើតរូបភាពនៃទីក្រុងធំសម្បើម
នៅតំបន់ទីក្រុងថ្មី Thu Thiem បានប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងចំនួន ៣ គឺ៖ ទីលានកណ្តាលទីក្រុង មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលទីក្រុង និងខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីលេខ ២ (ផ្នែក Ben Thanh – Thu Thiem)។ ជាក់ស្ដែងគឺ គម្រោងទីលានកណ្តាលទីក្រុង និងមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាល មានទុនវិនិយោគសរុបជិត ១,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលអនុវត្តន៍លើផ្ទៃដីជិត ៤៧ ហិកតា ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ២០៣០។ នៅពេលតភ្ជាប់ទៅខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីលេខ ២ មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលថ្មី នឹងក្លាយជាស្នូលនៃមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយ រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។
នៅថ្ងៃដដែល នៅកំពង់ផែ Nha Rong ក្រុមហ៊ុន Sun Group ក៏បានចាប់ផ្តើមការសាងសង់គម្រោងជួសជុល និងកែលម្អសារមន្ទីរហូជីមិញ - សាខាទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន Berjaya វៀតណាម បានរៀបចំពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងតំបន់ទីក្រុងសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ នៅក្នុងឃុំ Xuan Thoi Son ទីក្រុងហូជីមិញផងដែរ។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោក Nguyen Van Duoc ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“គម្រោងទាំងអស់ដែលបានបើកការដ្ឋានសាងសង់និងអនុវត្តន៍ នៅថ្ងៃនេះនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតទីក្រុងធំសម្បើមមួយ ដែលមានឋានៈអន្តរជាតិ និងតំបន់ ព្រមទាំងបង្កើតប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចទំនើប មានតម្លាភាព និងបម្រើប្រជាជនបានកាន់តែប្រសើរ ហើយបើកចេញប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលមានការតភ្ជាប់គ្នាខ្ពស់និងឈានមុខគេ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ គម្រោងទាំងនេះនឹងបង្កើតស្ថាប័នវប្បធម៌មួយដែលរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុម រវាងការអភិវឌ្ឍសហសម័យជាមួយនឹងការអភិរក្សតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌របស់ទីក្រុងផងដែរ”៕