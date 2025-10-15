ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញត្រូវបង្កើតសន្ទុះ ទំនុកចិត្ត និងជំរុញកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងត្រូវកសាងគណៈកម្មាធិការបក្ស ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញា សាមគ្គីភាព ជាគំរូ ប្រកបដោយឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ សមត្ថភាពអភិបាលកិច្ច និងចក្ខុវិស័យ មានសមត្ថភាពដឹកនាំទីក្រុងត្រួសត្រាយអភិវឌ្ឍន៍និងសមាហរណកម្ម ដែលសក្តិសមជាទីក្រុងបំពាក់ឈ្មោះលោកប្រធានហូជីមិញ។ លោកអគ្គលេខាបក្សអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា៖
“ទីក្រុងត្រូវការពន្លឿនការរៀបចំឡើងវិញ រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ដោយយកវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ជាកម្លាំងចលករសំខាន់; លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងលក្ខណៈសំខាន់ និងមានប្រសិទ្ធភាព ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពការងារ និងប្តេជ្ញាសម្រេចបាននូវអត្រាកំណើន GRDP ខ្ពស់ នៅក្នុងដំណាក់កាល ២០២៥-២០៣០។ ជាពិសេស ចាំបាច់ត្រូវកសាងគំរូអភិបាលកិច្ចទីក្រុងទំនើប អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការនិងសេវាសាធារណៈ ឆ្ពោះទៅអាជ្ញាធរឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត តម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទីក្រុងឆ្លាតវៃ”។
មុននោះ គណៈកម្មការចាត់តាំងមជ្ឈិមបានប្រកាសនិងប្រគល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយនិងលេខាធិការដ្ឋាន ដោយចាត់តាំងលោក Tran Luu Quang កាន់តំណែងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ អាណត្តិ ២០២៥-២០៣០៕