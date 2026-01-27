ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញចំណាយថវិកាជាង ៥.៩០០ ពាន់លានដុង សម្រាប់ថែទាំប្រជាជនក្នុងឱកាសបុណ្យតេតឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីពិធីបុណ្យ
"និទាឃរដូវនៃសាមគ្គីភាព - បុណ្យតេតនៃមនោសញ្ជេតនា" នៅទីក្រុងហូជីមិញ -
បុណ្យតេតឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី២៦ ខែមករា លោកស្រី
ទ្រឿង ធី ប៊ិចហាញ ទ្រឿង ធីប៊ិច ហាញ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថា
កម្មវិធីនេះនឹងទាក់ទាញអ្នកចូលរួមជាង ២០០.០០០នាក់ ជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏សម្បូរបែប។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា
ពិធីបុណ្យ "និទាឃរដូវនៃសាមគ្គីភាព - បុណ្យតេតនៃមនោសញ្ជេតនា"
នៅទីក្រុងហូជីមិញ - បុណ្យតេតឆ្នាំមមី សដ្ឋស័ក ២០២៦ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ
ទូទាំងទីក្រុង នឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដឹម សែន
ដោយមានការចូលរួមពីប្រតិភូប្រមាណ ១០.០០០នាក់ ជាសមាជិកសហជីព សមាជិកសមាគម
និងប្រជាពលរដ្ឋ ដោយរួមបញ្ចូលកន្លែងធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននិងចម្រុះ
ដែលធានានូវស្មារតីនៃ "បុណ្យតេត វប្បធម៌ - មនោសញ្ជេតនា"
ក្នុងលក្ខណៈដ៏ឧឡារិក សុវត្ថិភាព សន្សំសំចៃ និងមានប្រសិទ្ធភាព៕