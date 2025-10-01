Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហាណូយបន្តនាំមុខ​គេ​នៅទូទាំង​ប្រទេសអំពី សន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០២៥

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ តុលា ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទិវានវានុវត្តន៍ជាតិឆ្នាំ ២០២៥ និងពិព័រណ៍នវានុវត្តន៍អន្តរជាតិវៀតណាមឆ្នាំ ២០២៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Hoa Lac ក្នុងទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាបានប្រកាសចំណាត់ថ្នាក់សន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន (PII) ឆ្នាំ ២០២៥ ជាផ្លូវការ។
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃព្រឹត្តិការណ៍ ទិវានវានុវត្តន៍ជាតិ។ រូបថត៖ nhandan.vn

យោងតាមចំណាត់ថ្នាក់ ទីក្រុងហាណូយនៅតែឈានមុខគេនៅទូទាំងប្រទេសក្នុង PII ឆ្នាំ ២០២៥។ នេះក៏ជាឆ្នាំទី ៣ ជាប់ៗគ្នាហើយ ដែលទីក្រុងហាណូយបាននាំមុខគេក្នុង PII ដោយបង្ហាញពីតួនាទីនាំមុខរបស់រដ្ឋធានីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ តាមពីក្រោយទីក្រុងហាណូយ គឺទីក្រុងហូជីមិញ ខេត្តក្វាងនិញ ទីក្រុង ហាយហ្វុង និងទីក្រុងហ៊្វេ។

PII ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ផ្តល់មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាក់ស្តែងលើគុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ កត្តាសក្តានុពលនិងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ទិសដៅ និងដំណោះស្រាយសមស្រប បម្រើការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅលើពិភពលោក មានតែប្រទេសឥណ្ឌា ចិន កូឡុំប៊ី និងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការកសាងសន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលស្តីពីស្ថាន​ភាព​ប្រតិបត្តិនៃ​អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត

នារសៀលថ្ងៃទី១ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានដឹកនាំសម័យប្រជុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពអនុវត្ត ពិនិត្យនិងលុបបំបាត់ការលំបាកក្នុងទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត។
