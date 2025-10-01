ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយបន្តនាំមុខគេនៅទូទាំងប្រទេសអំពី សន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០២៥
យោងតាមចំណាត់ថ្នាក់ ទីក្រុងហាណូយនៅតែឈានមុខគេនៅទូទាំងប្រទេសក្នុង PII ឆ្នាំ ២០២៥។ នេះក៏ជាឆ្នាំទី ៣ ជាប់ៗគ្នាហើយ ដែលទីក្រុងហាណូយបាននាំមុខគេក្នុង PII ដោយបង្ហាញពីតួនាទីនាំមុខរបស់រដ្ឋធានីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ តាមពីក្រោយទីក្រុងហាណូយ គឺទីក្រុងហូជីមិញ ខេត្តក្វាងនិញ ទីក្រុង ហាយហ្វុង និងទីក្រុងហ៊្វេ។
PII ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ផ្តល់មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងជាក់ស្តែងលើគុណសម្បត្តិ គុណវិបត្តិ កត្តាសក្តានុពលនិងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ទិសដៅ និងដំណោះស្រាយសមស្រប បម្រើការគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅលើពិភពលោក មានតែប្រទេសឥណ្ឌា ចិន កូឡុំប៊ី និងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការកសាងសន្ទស្សន៍នវានុវត្តន៍ថ្នាក់មូលដ្ឋាន៕