ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហាណូយទទួលបានសេចក្ដីសម្រេចអំពីការបញ្ចប់ការកសាងជនបទថ្មី
ក្រោយរយៈពេលជិត ១៥ ឆ្នាំអនុវត្តន៍កម្មវិធីគោលដៅជាតិស្តីពីការកសាងជនបទថ្មី (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១០) តំបន់ជនបទនៃរដ្ឋធានីបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរជា មូលដ្ឋាន និងទូលំទូលាយ។ គួរកត់សម្គាល់ថា សេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនខ្លាំង ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏មានភាពប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រាក់ចំណូល ជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅតំបន់ជនបទបានកើនពី ១៣ លានដុង (ឆ្នាំ២០១០) ឡើងដល់ ៧៤,៣ លានដុង (ឆ្នាំ២០២៤) ដែលនាំមុខប្រទេសទាំងមូល។ ទីក្រុងលែងមានគ្រួសារក្រីក្រទៀតហើយ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយផ្លូវឃុំ ១០០% ត្រូវបានចាក់បេតុង គិលានដ្ឋានឃុំ ១០០% បំពេញតាមស្តង់ដារ ហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង ៩៥% មានធានារ៉ាប់រងសុខភាព។ នៅឆ្នាំ ២០២៤ ឃុំទាំង ១០០% របស់ទីក្រុងហាណូយ បានបំពេញតាមស្តង់ដារជនបទថ្មី។ លោក Tran Sy Thanh ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយបានអះអាងថា៖
“កម្មវិធីជនបទថ្មីបានក្លាយទៅជា "ឆន្ទៈរបស់បក្ស ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជន" យ៉ាង ពិតប្រាកដ ដោយបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ បរិស្ថាន និងគុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជន ព្រមទាំងចាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនៃរដ្ឋធានីផងដែរ”។
អបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការកសាងជនបទថ្មីនៃទីក្រុង ហាណូយ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Le Minh Hoan បានស្នើថា នាពេលខាងមុខ ទីក្រុងហាណូយចាំបាច់ត្រូវបន្តឆ្ពោះទៅរកគោលដៅខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀត នោះគឺការ អភិវឌ្ឍកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ជនបទទំនើប កសិករស៊ីវិល័យ អភិវឌ្ឍន៍ចលនាយ៉ាង ស៊ីជម្រៅ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ នៃរដ្ឋធានី។
ក្នុងពិធីនេះ មានការអនុញ្ញាតពីប្រធានរដ្ឋ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Le Minh Hoan បានប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទី១ ជូនបក្ខភាគ អាជ្ញាធរ និងប្រជាជន ទីក្រុងហាណូយ៕