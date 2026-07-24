Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងដាណាំងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី ក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា

នេះជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវគោលជំហររបស់មជ្ឈិម ស្តីពីការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដាណាំង សំដៅបើកលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសម្រាប់ទីក្រុង។

ទីក្រុងដាណាំងដាក់ចេញគោលដៅបើកការដ្ឋានសាងសង់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅទីតាំងលេខ ២ នៅចំឱកាសទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា។ យោងតាមមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងដាណាំង នេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់មួយរបស់ទីក្រុងក្នុងរយៈពេល ៦ ​ខែចុងឆ្នាំ។ នេះជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវគោលជំហររបស់មជ្ឈិម ស្តីពីការសាកល្បងយន្តការ និងគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដាណាំង សំដៅបើកលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗសម្រាប់ទីក្រុង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ទីក្រុងផ្តោតលើការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវផែនការសកម្មភាពនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមអំពីហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម (VIFC) ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ផងដែរ។

ទាក់ទងនឹងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី លោកស្រី ឡេ ថាញ់ទុង នាយិការងមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងដាណាំង បានឲ្យដឹងថា៖

“តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីលេខ ២ លេខ ៣ និងលេខ ៤ កំពុងទាក់ទាញការវិនិយោគ និងត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវ។ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាមនៅទីក្រុងដាណាំង បានបង្ហើយការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាបឋម ហើយបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកផ្លូវការចំនួន ១២ និងបានអនុម័តលើវិនិយោគិនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំនួន ១១”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦

គណៈវិនិច្ឆ័យនៃពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា បានប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិ Lev N. Tolstoy ឆ្នាំ២០២៦ ដល់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម លោក តូ ឡឹម ដើម្បីទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់មេដឹកនាំវៀតណាម ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនានា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top