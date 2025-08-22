ព័ត៌មាន
ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិម តំណាងក្រសួង មន្ទីរនិងសាខានៃប្រទេសឡាវ អបអរសាទរខួបលើកទី៨០ ទិវាបុណ្យជាតិវៀតណាម
តំណាងក្រសួង
នាយកដ្ឋាននានារបស់ឡាវបានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធិផលដ៏ធំធេង និងទូលំទូលាយដែលបក្ស រដ្ឋ
និងប្រជាជនវៀតណាមសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមកលើគ្រប់វិស័យ; ព្រមទាំងមានជំនឿថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
ប្រជាជនវៀតណាមនឹងបន្តសម្រេចបានសមិទ្ធិផលថ្មីៗ
កាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។
ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឡាវក៏បានសម្តែងនូវសេចក្តីរីករាយ
ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ធំធេង សាមគ្គីភាពពិសេស
និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងវៀតណាម និងឡាវ
ដែលត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជំនាន់នៃបក្ស និងប្រទេសទាំងពីរពូនជ្រុំដោយឥតឈប់ឈរ
ហើយបានបន្តការអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅ ក្លាយជាការអនុវត្តជាក់ស្តែង
និងមានប្រសិទ្ធភាពលើគ្រប់វិស័យ៕