Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អញ្ជើញជូនពរសហគមន៍កាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់ ក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល

នាថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ប្រធានគណៈកម្មការឃោសនាការ និងចលនាមហាជនមជ្ឈឹម លោក Trinh Van Quyet បានអញ្ជើញទៅជូនពរបុណ្យណូអែលនៅឯព្រះសហគមន៍កាតូលិកទីក្រុងហូជីមិញ។
លោក Trinh Van Quyet ប្រធានគណៈកម្មការឃោសនាការ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមជូនពរបុណ្យណូអែលនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកទីក្រុងហូជីមិញ (រូបថត៖ Vu Huong/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ)

ក្នុងជំនួបជាមួយលោកអាសឺវ៉ែក ប្រមុខព្រះសហគមន៍កាតូលិកទីក្រុង ហូជីមិញ Nguyen Nang  រួមជាមួយបូជាចារ្យ អ្នកកាន់សាសនា និងតំណាងសហគមន៍កាតូលិក លោក Trinh Van Quyet បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្មារតី “គោរពបូជាព្រះជាម្ចាស់ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសជាតិ” របស់សហគមន៍កាតូលិក ជាពិសេសសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ និងការឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជននៅតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក។ ចំពោះអាសឺវ៉ែក Nguyen Nang បានបញ្ជាក់ថា ក្រៅពីលើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសាសនា សមាគមន៍សាសនា នឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គម ដោយផ្តោតលើគោលដៅដ៏ធំបំផុត៖ សុខសាន្តត្រានសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ច និងជូនពរព្រះវិហារប្រូតេស្តង់វៀតណាម ប្រធានគណៈកម្មការឃោសនាការ និងចលនាមហាជនមជ្ឈឹម បានសម្តែងនូវបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។  លោកបានបង្ហាញទំនុកចិត្តថា ការឯកភាពគ្នានៃសាសនានឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បក្ស និងរដ្ឋដោយជោគជ័យ ដោយនាំមកនូវជីវភាពដ៏រុងរឿង និងសុភមង្គលជូនប្រជាជន។

កាលពីម្សិលមិញផងដែរ នៅទីក្រុងកិន ធើ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង បានទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរបុណ្យណូអែល ឆ្នាំ ២០២៥ នៅឯព្រះសហគមន៍ភូមិភាគកិនធើ។ នៅទីនោះ លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់ជនរួមជាតិកាតូលិក បូជាចារ្យ ប៊ីស្សព្វចំពោះបុព្វហេតុនៃការកសាង និងការពារជាតិ។

ក្នុងនាមគណៈប៊ីស្សព លោកបូជាចារ្យ PL Nguyen Van Vinh បានសម្តែងការដឹងគុណចំពោះភ្នាក់ងារមជ្ឈិម និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីក្រុង កិន ធើ ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ និងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សកម្មភាពសាសនាដែលមានស្ថិរភាព និងស្របច្បាប់របស់ភូមិភាគ ដោយរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

មូលដ្ឋានជាច្រើនកំពុងត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោងសំខាន់ៗ

មូលដ្ឋានជាច្រើនកំពុងត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោងសំខាន់ៗ

ថ្ងៃស្អែក ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយនិងមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀត របស់វៀត ណាម បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ និងសម្ពោធគម្រោងសំខាន់ៗជាច្រើន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top