ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋអញ្ជើញចូលគោរពវិញ្ញណលោកប្រធានហូជីមិញក្នុងឱកាសបុណ្យតេតមមី អដ្ឋស័ក ២០២៦
អញ្ជើញចូលរួមមាន លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម; លោកប្រធាន លឿង គឿង; នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញ; ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋាន ត្រឹន កឹម ទូ; និងប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោកស្រី ប៊ូយ ធី មិញ ហ្វាយ។
កម្រងផ្ការបស់គណៈប្រតិភូបានចែងថា "ដឹងគុណជារៀងរហូតចំពោះលោកប្រធានហូជីមិញដ៏មហិមារ"។ គណៈប្រតិភូបានរំលឹកដោយការគោរពចំពោះការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏មហិមារ ដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុរំដោះជាតិ ការបង្រួបបង្រួមជាតិ និងការកសាងប្រទេសវៀតណាមឯករាជ្យនិងឯកភាព។ បក្សទាំងមូល កងទ័ព ទាំងមូលនិងប្រជាជនវៀតណាមទាំងមូល ប្តេជ្ញាចិត្តបន្តដើរលើមាគ៌ាដែលលោកប្រធានហូជីមិញបានជ្រើសរើស ដោយខិតខំអនុវត្តសតិអារម្មណ៍របស់លោកប្រធានហូជីមិញ ដើម្បីលើកកម្ពស់បុព្វហេតុបដិវត្តន៍ដែលលោកបានបន្សល់ទុកឲ្យដល់កម្ពស់ថ្មី ដោយឈរប្រកៀកស្មាជាមួយមហាអំណាចនៃពិភពលោក៕