Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Tay Ninh ជូនពរឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ២០២៦ របស់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៦ ខែមេសា លោក Nguyen Van Quyet លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Tay Ninh បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់អាជ្ញាធរ និងប្រជាជនខេត្តស្វាយរៀង។

លោកស្រី ម៉ែន សំអាន អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសិរ្សសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៍មាតុភូមិកម្ពុជា លោក ប៉េង ពោធិ៍សា អភិបាលខេត្តស្វាយរៀង និងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន ទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូ។

លោក Nguyen Van Quyet និងលោកស្រី ម៉ែន សំអាន

ក្នុងជំនួបនេះ លោក Nguyen Van Quyet បានបញ្ជាក់ថា ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា ជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃ ហើយសង្កត់ធ្ងន់ថាខេត្ត Tay Ninh និងខេត្តស្វាយរៀង បានសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យជាច្រើន ជាពិសេសការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រំដែន។ សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនកំពុងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាជនទាំងសងខាង។

ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី លោក Nguyen Van Quyet បានសម្តែងនូវបំណងប្រាថ្នាថា ខេត្តទាំងពីរបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បង្កើនការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ជម្រុញពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ និងទេសចរណ៍ ហើយសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការពារព្រំដែន រក្សាសន្តិសុខនយោបាយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងកសាងព្រំដែនសន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ។

លោកស្រី ម៉ែន សំអាន បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមនោសញ្ចេតនារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រជាជនខេត្ត Tay Ninh ហើយបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Tay Ninh បង្ហាញពីសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងមូលដ្ឋានទាំងពីរ។ លោកស្រីក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងភាគីទាំងពីរ៕

តាម kh.qdnd.vn

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang ទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេស លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានទទួលជួបលោក He Wei ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម។
