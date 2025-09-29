Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

តំបន់នានា ទប់ទល់ជាបន្ទាន់ចំពោះព្យុះ Bualoi

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងព្យុះ Bualoi បណ្តាតំបន់នៅភូមិភាគខាងជើង និងភូមិភាគកណ្តាលកំពុងអនុវត្តវិធានការណ៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សនិងសំណង់។
កងទ័ពការពារព្រំដែន Da Nang ជូនដំណឹង និងណែនាំទូកឱ្យបោះយុថ្កាដោយសុវត្ថិភាព (រូបថត៖ Long Phi/VOV)

នៅ Da Nang, ទីក្រុង Da Nang បានចេញបទបញ្ជាហាមប្រាមទៅសមុទ្រតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា។ កងទ័ពការពារព្រំដែនបានបាញ់កាំជ្រួច ទាក់ទងទូកជាង ២៥០ គ្រឿង និងអ្នកនេសាទជាង៣៨០០នាក់ឲ្យជ្រកដោយសុវត្ថិភាព។ មន្ទីរអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុង Da Nang ក៏បានចេញឯកសារបន្ទាន់មួយ ដោយតម្រូវឱ្យសាលារៀនចាត់វិធានការបង្ការយ៉ាងសកម្ម និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មូលដ្ឋាន និងសាលារៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តថា តើត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សសម្រាកនៅឯផ្ទះ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដែរឬទេ។

នៅខេត្ត Thanh Hoa ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានជម្លៀសមនុស្សជាង ៧.៣០០ នាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរអិលបាក់ដីអំឡុងពេលព្យុះ។ មុននោះ ខេត្ត Thanh Hoa ក៏បានចេញបម្រាមមិនឲ្យទៅសមុទ្រចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា។ ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានបានដឹកនាំបទបញ្ជាទឹកក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅតាមការងារធារាសាស្ត្រមួយចំនួននៅតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ែកខាងជើង។

យោងតាមការិយាល័យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការពារជាតិ កងទ័ពការពារដែនខេត្ត និងទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រពី Quang Ninh ដល់ Lam Dong បានសម្របសម្រួលជាមួយមូលដ្ឋាន ក្រុមគ្រួសារនៃម្ចាស់នាវា និងប្រធានក្រុម ដើម្បីជូនដំណឹង រាប់ និងណែនាំយានជំនិះជិត ៦៨.០០០ ដែលមានមនុស្សជាង ២៨៦.០០០ នាក់ ដើម្បីដឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍ និងទិសដៅរបស់ព្យុះ Bualoi សម្រាប់ការជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

