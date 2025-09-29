ព័ត៌មាន
តំបន់នានា ទប់ទល់ជាបន្ទាន់ចំពោះព្យុះ Bualoi
នៅ Da
Nang, ទីក្រុង Da Nang បានចេញបទបញ្ជាហាមប្រាមទៅសមុទ្រតាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី
២៧ កញ្ញា។ កងទ័ពការពារព្រំដែនបានបាញ់កាំជ្រួច ទាក់ទងទូកជាង ២៥០ គ្រឿង
និងអ្នកនេសាទជាង៣៨០០នាក់ឲ្យជ្រកដោយសុវត្ថិភាព។ មន្ទីរអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុង
Da Nang ក៏បានចេញឯកសារបន្ទាន់មួយ
ដោយតម្រូវឱ្យសាលារៀនចាត់វិធានការបង្ការយ៉ាងសកម្ម និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មូលដ្ឋាន
និងសាលារៀនក្នុងការសម្រេចចិត្តថា តើត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សសម្រាកនៅឯផ្ទះ
ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដែរឬទេ។
នៅខេត្ត
Thanh Hoa ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជន
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានជម្លៀសមនុស្សជាង ៧.៣០០
នាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរអិលបាក់ដីអំឡុងពេលព្យុះ។ មុននោះ ខេត្ត Thanh
Hoa ក៏បានចេញបម្រាមមិនឲ្យទៅសមុទ្រចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា។
ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង
និងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ក្រសួងកសិកម្ម
និងបរិស្ថានបានដឹកនាំបទបញ្ជាទឹកក្នុងអាងស្តុកទឹកនៅតាមការងារធារាសាស្ត្រមួយចំនួននៅតំបន់ភាគកណ្តាលប៉ែកខាងជើង។
យោងតាមការិយាល័យគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការពារជាតិ កងទ័ពការពារដែនខេត្ត និងទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រពី Quang Ninh ដល់ Lam Dong បានសម្របសម្រួលជាមួយមូលដ្ឋាន ក្រុមគ្រួសារនៃម្ចាស់នាវា និងប្រធានក្រុម ដើម្បីជូនដំណឹង រាប់ និងណែនាំយានជំនិះជិត ៦៨.០០០ ដែលមានមនុស្សជាង ២៨៦.០០០ នាក់ ដើម្បីដឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍ និងទិសដៅរបស់ព្យុះ Bualoi សម្រាប់ការជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់៕